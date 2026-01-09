Τι πρέπει να προσέχουν στο κρύο όσοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται να εισβάλει το ψυχρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αναμένεται να φέρει ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ) οι απότομες χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής μπορεί να επηρεάσουν την κυκλοφορία του αίματος και να δημιουργήσουν επιπλέον πιέσεις στην καρδιά, οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία μας. Ο ανθρώπινος οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί στο κρύο και να «διατηρηθεί» ζεστός, όπως επισημαίνει το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.



Τα αιμοφόρα αγγεία στην περιφέρεια του σώματος (για παράδειγμα στα άκρα) συστέλλονται, για να διοχετευθεί περισσότερο αίμα στα ζωτικά όργανα, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται, η καρδιά “εργάζεται” πιο έντονα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η προσπάθεια αυτής της προσαρμογής μπορεί να είναι δυσκολότερη για όσους πάσχουν τυχόν ήδη από καρδιολογικά νοσήματα ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι, ή οι ασθενείς που πάσχουν από αγγειακή νόσο. Συγκεκριμένα ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο κρύο είναι:

Ηλικιωμένα άτομα, λόγω της μειωμένης θερμορύθμισης, ειδικά εάν αντιμετωπίζουν και υποκείμενες παθήσεις που αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο για καρδιολογικά προβλήματα.

Άτομα με προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση ή η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

Άτομα που ακολουθούν καθιστικό τρόπο ζωής, καθώς μια ξαφνική σωματική δραστηριότητα ή άσκηση στο κρύο μπορεί να προκαλέσει σημαντικό σοκ στον οργανισμό τους.



Για την προστασία της καρδιάς μας από το κρύο, μπορούμε:

Να διατηρούμε τη θερμοκρασία του χώρου διαμονής μας τουλάχιστον στους 18 βαθμούς Κελσίου, αν είναι δυνατόν.

Να φοράμε αρκετά ρούχα, αντί για ένα μόνο πολύ ζεστό, ώστε η θερμοκρασία να «εγκλωβίζεται» ανάμεσά τους και να είμαστε πιο ζεστοί.

Να μην παραμένουμε στατικοί για πολλές ώρες, ώστε να μην μειώνεται η εσωτερική μας θερμοκρασία.

Να καταναλώνουμε ζεστά ροφήματα και να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ, γιατί μπορεί να αυξήσει την απώλεια θερμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός με ξεχωριστές ανάγκες, συμβουλευόμαστε τον θεράποντα ιατρό μας.

