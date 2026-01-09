Τι πρέπει να προσέχουν στο κρύο όσοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται να εισβάλει το ψυχρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αναμένεται να φέρει ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ) οι απότομες χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής μπορεί να επηρεάσουν την κυκλοφορία του αίματος και να δημιουργήσουν επιπλέον πιέσεις στην καρδιά, οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία μας. Ο ανθρώπινος οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί στο κρύο και να «διατηρηθεί» ζεστός, όπως επισημαίνει το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
Τα αιμοφόρα αγγεία στην περιφέρεια του σώματος (για παράδειγμα στα άκρα) συστέλλονται, για να διοχετευθεί περισσότερο αίμα στα ζωτικά όργανα, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται, η καρδιά “εργάζεται” πιο έντονα.
Η προσπάθεια αυτής της προσαρμογής μπορεί να είναι δυσκολότερη για όσους πάσχουν τυχόν ήδη από καρδιολογικά νοσήματα ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι, ή οι ασθενείς που πάσχουν από αγγειακή νόσο. Συγκεκριμένα ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο κρύο είναι:
Για την προστασία της καρδιάς μας από το κρύο, μπορούμε:
Σε κάθε περίπτωση, επειδή κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός με ξεχωριστές ανάγκες, συμβουλευόμαστε τον θεράποντα ιατρό μας.
