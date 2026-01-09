Ιράν: Καζάνι που βράζει η χώρα με 45 νεκρούς και διαδηλώσεις σε 92 πόλεις – Ο Τραμπ απειλεί το καθεστώς Χαμενεΐ

Το Ιράν βιώνει εδώ και πάνω από δέκα ημέρες μια από τις σοβαρότερες κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με μαζικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν εξαπλωθεί σε 92 πόλεις και περιοχές της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αρχικά ως αντίδραση στην βαθιά οικονομική κρίση, την πτώση της αξίας της ιρανικής λίρας και την ακρίβεια των βασικών αγαθών, ωστόσο εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσης με 45 νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.

Πλέον, μετά την έντονη αστυνομική βία, ο κόσμος ζητάει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, ακόμη και ανατροπή της παρούσας ηγεσίας.

Αναλυτές διεθνών μέσων υπογραμμίζουν ότι η ρήξη που φαίνεται ανάμεσα στη νέα, κυρίως γενιά και την καθιερωμένη πολιτική ελίτ είναι βαθιά, με τους νέους να αισθάνονται ότι το υπάρχον σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα βασικά τους αιτήματα για δουλειά, σταθερότητα και ελευθερίες.

I cannot wait to visit Tehran.



Persia is of our world’s greatest cultures. Iran has been almost half a century under this oppressive theocracy.



Wishing you all every success. Good luck out there.



I do not understand the lack of our coverage here. But we still hear you.



LFG. pic.twitter.com/yAkSEBYBjn — Eric Weinstein (@EricRWeinstein) January 8, 2026

Καταστολή, κομμένο ίντερνετ και ανθρωπιστικές ανησυχίες

Η ιρανική κυβέρνηση έχει απαντήσει με σκληρά μέτρα καταστολής και διακοπή πρόσβασης στο ίντερνετ και στις διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές. Με αυτό το μέτρο, οι αρχές επιχείρησαν να περιορίσουν τη ροή πληροφοριών, την οργάνωση των κινητοποιήσεων και την κάλυψη των γεγονότων στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές από το να συντονιστούν. Παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος να ελέγξει την κατάσταση, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε δεκάδες πόλεις και επαρχίες.

Soon, Iran will become the safest place to live because Islam will have no future there. pic.twitter.com/w40m084b81 — Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) January 8, 2026

Στο εξωτερικό, η κατάσταση στο Ιράν παρακολουθείται με μεγάλη προσοχή αλλά και… απειλές από τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται σε δηλώσεις ανησυχίας λόγω της κατάστασης.

I’m not afraid. I’ve been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.

47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.

Today people have nothing left to lose, they rise.

Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C January 8, 2026

Στις ΗΠΑ, εκπρόσωποι του Τραμπ, αλλά και ο ίδιος, έχουν εκφράσει σκληρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η περαιτέρω βία κατά των διαδηλωτών θα έχει συνέπειες. Αυτές οι δηλώσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την ιρανική ηγεσία, η οποία κατηγορεί τις ΗΠΑ, αλλάκαι το Ισραήλ για υποκίνηση των ταραχών και «ξένη ανάμειξη» στην εσωτερική της πολιτική.

🔥 Turn off the TV! The real news is happening right now in Iran as the people mass in the Holy City of Qom.



They are shouting for the return of the Shah, they are fighting for the freedom of Persia!



Let them decide 🔥



pic.twitter.com/MTUZsLzRf7 — Bernie (@Artemisfornow) January 8, 2026

Παράλληλα ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία έχουν ζητήσει από τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν τα δικαιώματα των πολιτών στη συγκέντρωση και διαδήλωση.

Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επίσης καλέσει για διεθνή παρακολούθηση της κατάστασης και για διασφάλιση πρόσβασης βοήθειας στους τραυματίες και στους πιο ευάλωτους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Υπό πίεση ο Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες – Ποιος κρύβεται πίσω από την αποκάλυψη, προς αποχώρηση το ΔΗ.ΚΟ

Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία ο IDF – Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, τα πέντε παιδιά

Eπιστολή Κιμ Γιονγκ Ουν στον Πούτιν: «Πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας!»