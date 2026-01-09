Ιράν: Καζάνι που βράζει η χώρα με 45 νεκρούς και διαδηλώσεις σε 92 πόλεις – Ο Τραμπ απειλεί το καθεστώς Χαμενεΐ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Ιράν βιώνει εδώ και πάνω από δέκα ημέρες μια από τις σοβαρότερες κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με μαζικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν εξαπλωθεί σε 92 πόλεις και περιοχές της χώρας.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αρχικά ως αντίδραση στην βαθιά οικονομική κρίση, την πτώση της αξίας της ιρανικής λίρας και την ακρίβεια των βασικών αγαθών, ωστόσο εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσης με 45 νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.
Πλέον, μετά την έντονη αστυνομική βία, ο κόσμος ζητάει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, ακόμη και ανατροπή της παρούσας ηγεσίας.
Αναλυτές διεθνών μέσων υπογραμμίζουν ότι η ρήξη που φαίνεται ανάμεσα στη νέα, κυρίως γενιά και την καθιερωμένη πολιτική ελίτ είναι βαθιά, με τους νέους να αισθάνονται ότι το υπάρχον σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα βασικά τους αιτήματα για δουλειά, σταθερότητα και ελευθερίες.
Η ιρανική κυβέρνηση έχει απαντήσει με σκληρά μέτρα καταστολής και διακοπή πρόσβασης στο ίντερνετ και στις διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές. Με αυτό το μέτρο, οι αρχές επιχείρησαν να περιορίσουν τη ροή πληροφοριών, την οργάνωση των κινητοποιήσεων και την κάλυψη των γεγονότων στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές από το να συντονιστούν. Παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος να ελέγξει την κατάσταση, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε δεκάδες πόλεις και επαρχίες.
Στο εξωτερικό, η κατάσταση στο Ιράν παρακολουθείται με μεγάλη προσοχή αλλά και… απειλές από τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται σε δηλώσεις ανησυχίας λόγω της κατάστασης.
Στις ΗΠΑ, εκπρόσωποι του Τραμπ, αλλά και ο ίδιος, έχουν εκφράσει σκληρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η περαιτέρω βία κατά των διαδηλωτών θα έχει συνέπειες. Αυτές οι δηλώσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την ιρανική ηγεσία, η οποία κατηγορεί τις ΗΠΑ, αλλάκαι το Ισραήλ για υποκίνηση των ταραχών και «ξένη ανάμειξη» στην εσωτερική της πολιτική.
Παράλληλα ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία έχουν ζητήσει από τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν τα δικαιώματα των πολιτών στη συγκέντρωση και διαδήλωση.
Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επίσης καλέσει για διεθνή παρακολούθηση της κατάστασης και για διασφάλιση πρόσβασης βοήθειας στους τραυματίες και στους πιο ευάλωτους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων.
