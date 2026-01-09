search
«Ο Κόσμος Είναι Ένας»: Ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου

Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου στην παράσταση «Ο Κόσμος Είναι Ένας», που θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο ιστορικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», προσφέροντας ένα ηλεκτρονικό μουσικό ταξίδι στο εσωτερικό σύμπαν του ποιητή.

Η παράσταση αποτελεί μία μεγάλη ζωντανή εγκατάσταση με πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα που αποδίδει με τρόπο μοναδικό το ταξίδι στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, προσφέροντας μία σπάνια μουσικοακουστική εμπειρία. Τα ποιήματα απαγγέλουν ο Κωνσταντίνος Βήτα και η Όλια Λαζαρίδου.

Στη ροή της παράστασης παρουσιάζεται ένας κύκλος είκοσι ποιημάτων από όλο το φάσμα του έργου του μεγάλου ποιητή σε μία ατμοσφαιρική δίνη από ambient ηχοτοπία, πιάνο και επεξεργασμένες φωνές που έρχονται μέσα από τις σελίδες των ποιημάτων του. Ο ήχος των ποιημάτων, ενσωματωμένος στο ηχητικό σύστημα του Κωνσταντίνου Βήτα, δημιουργεί νέες αναφορές και καινούριες αναγνώσεις στο έργο του.

Το έργο «Ο Κόσμος είναι Ένας» θα μάθει τι σημαίνει ποίηση στους «νέους» και θα θυμίσει πολλά στους «παλιούς», μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

