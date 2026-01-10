Ιράν: Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Τουλάχιστον 51 νεκροί, σκληρά μηνύματα Χαμενεΐ και διεθνείς αντιδράσεις

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ιράν, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, παρά τη συνεχιζόμενη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και την αυξανόμενη καταστολή από τις αρχές.

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, το κύμα διαμαρτυρίας δείχνει να διογκώνεται. Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πολίτες χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια από τα μπαλκόνια και στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και μεγάλες πόλεις

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το AFP. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στη Μασάντ στα ανατολικά, στην Ταμπρίζ στα βόρεια και στην Κομ στο κεντρικό Ιράν, γεγονός που καταδεικνύει τη γεωγραφική εξάπλωση της εξέγερσης.

Massive crowds of anti-government protestors tonight in the Northeastern Iranian city of Mashhad, likely tens of thousands from a city with a population of roughly 3,400,000. pic.twitter.com/uTsxMEPccE — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Νεκροί, τραυματίες και φόβοι για αιματηρή καταστολή

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος και Νομπελίστρια Ειρήνης Σιρίν Εμπαντί εξέφρασε σοβαρούς φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να επιχειρήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις. Όπως δήλωσε, η διακοπή του διαδικτύου αποτελεί «στρατηγική επιλογή» και όχι τεχνικό πρόβλημα, ενώ ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει, εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μόνο την Πέμπτη.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt January 9, 2026

Ζημιές και αυστηρές προειδοποιήσεις

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα, καθώς και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απευθυνόμενος την Παρασκευή σε υποστηρικτές του που φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ξεκαθάρισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει». «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», δήλωσε, καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση και δεσμεύτηκαν να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση, ενώ η δικαστική εξουσία προειδοποίησε ότι οι συλληφθέντες διαδηλωτές θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες δυνατές ποινές.

Al-Rasool Mosque in Tehran's Sa'adat Abad district, Iran, reportedly set on fire by anti-regime protesters on Jan 9, 2026.



pic.twitter.com/kmytxGSRtp January 10, 2026

Διεθνείς αντιδράσεις και παρεμβάσεις

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», εκτιμώντας πως «ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες».

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα.

Παράλληλα, τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες – ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Οι εξελίξεις στο Ιράν διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο σκηνικό, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση των τελευταίων ετών και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες της Τεχεράνης για υποκίνηση των διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Διαβάστε επίσης:

Washington Post: Το παρασκήνιο της απαγωγής Μαδούρο – Το γνώριζε το Βατικανό, του είχε προσφέρει καταφύγιο ο Πούτιν

Εκκένωση του Κιέβου εισηγείται ο δήμαρχος μετά τα ρωσικά πλήγματα: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χωρίς θέρμανση οι μισές πολυκατοικίες

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις “κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών”