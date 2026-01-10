search
10.01.2026 07:29

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

10.01.2026 07:29
United Nations Security Council

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον της χώρας και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ.

«Η Ρωσία έφτασε σε ένα νέο τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αντρίι Μέλνικ στην επιστολή του με την οποία ζητούσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο

Ρωσικά πλήγματα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έχουν προκαλέσει τη διακοπή της θέρμανσης στα μισά κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, ωθώντας τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, να ζητήσει από τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν «προσωρινά».

Εξάλλου, για δεύτερη φορά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Ορέσνικ.

«Σήμερα η Ομοσπονδία της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς με την ονομασία “Ορέσνικ” στην επαρχία Λβιβ. Ένα τέτοιο πλήγμα αποτελεί σοβαρή και πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, υπονομεύοντας την περιφερειακή ασφάλεια και ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια εν γένει», σχολίασε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην επιστολή του.

Το αίτημα της Ουκρανίας υποστήριξαν έξι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Γαλλία, Βρετανία, Λετονία, Δανία, Ελλάδα και Λιβερία), διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο AFP.

