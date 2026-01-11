Αυλωνίτης: Δεν έχω μιλήσει ποτέ με Καρυστιανού, παιχνίδια στη πλάτη μου δεν θα παίξει κανείς

Με δήλωσή του ο Χρήστος Αυλωνίτης τόνισε σε έντονο ύφος ότι δεν είχε καμία συνομιλία με την Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας την ερμηνεία που δόθηκε σε δηλώσεις του περί συνεργασίας μαζί της ή με το κόμμα Τσίπρα.

«Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους: Ήμουν και παραμένω ξεκάθαρος στις πολιτικές μου απόψεις. Πίστευα και πιστεύω ότι μόνο η ενότητα, η σύγκλιση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να δώσει διέξοδο στη δεινή πολιτική κατάσταση της χώρας. Πίστευα και πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει το εγχείρημα ενός μεγάλου, μαζικού κινήματος, με σύνθεση προγραμματικών θέσεων και σκοπό να δώσει ελπίδα απέναντι στον ζόφο του Μητσοτακισμού. Και είναι αυτές οι θέσεις μου τόσο ξεκάθαρες που δεν επιδέχονται καμιάς άλλης ανάγνωσης. Γι’ αυτό και οι διασταλτικές ερμηνείες περί συνεργασίας μου με τα υπό σύσταση κόμματα ή κινήματα, είτε του Αλέξη Τσίπρα είτε της Μαρίας Καρυστιανού, είναι απολύτως λάθος» αναφέρει αρχικά στη δήλωσή του.

«Δεν συζήτησα ούτε έκανα προσωπικό πολιτικό παιχνίδι με κανέναν. Με κανέναν ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εντυπωσιακό πως μια συνέντευξή μου στην ERT NEWS αναδημοσιεύτηκε διαστρεβλωμένη, με πανομοιότυπο τρόπο από μια ντουζίνα ΜΜΕ. Και εν συνεχεία έγινε αντικείμενο σχολιασμού των προθύμων του διαδικτύου, αυτών που διεκδικούν ρόλο δικαστή και κατέχουν την μόνη αλήθεια, και οι οποίοι έβγαλαν κιόλας συμπέρασμα για τις δικές μου προθέσεις και κινήσεις» προσθέτει και συμπληρώνει πως παραμένει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Είμαι μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, στο κόμμα μου θα καταθέσω τις προτάσεις μου για το μέλλον της Κεντροαριστεράς, της μάχης απέναντι στον Μητσοτάκη και των προτάσεων για συνεργασία, όπου αυτές είναι εφικτές. Επαναλαμβάνω λοιπόν: Δεν έχω μιλήσει ΠΟΤΕ με την κα. Καρυστιανού για συνεργασία. Θα το διαπίστωνε κανείς εύκολα, αν έμπαινε στον κόπο να παρακολουθήσει την επίμαχη συνέντευξη αντί να αναμεταδίδει άκριτα την όποια δημοσίευση. Παιχνίδια στη δική μου πλάτη δεν θα παίξει κανείς…»

