search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 23:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 22:16

Αυλωνίτης: Δεν έχω μιλήσει ποτέ με Καρυστιανού, παιχνίδια στη πλάτη μου δεν θα παίξει κανείς

11.01.2026 22:16
AVLONITIS NEW

Με δήλωσή του ο Χρήστος Αυλωνίτης τόνισε σε έντονο ύφος ότι δεν είχε καμία συνομιλία με την Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας την ερμηνεία που δόθηκε σε δηλώσεις του περί συνεργασίας μαζί της ή με το κόμμα Τσίπρα.

«Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους: Ήμουν και παραμένω ξεκάθαρος στις πολιτικές μου απόψεις. Πίστευα και πιστεύω ότι μόνο η ενότητα, η σύγκλιση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να δώσει διέξοδο στη δεινή πολιτική κατάσταση της χώρας. Πίστευα και πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει το εγχείρημα ενός μεγάλου, μαζικού κινήματος, με σύνθεση προγραμματικών θέσεων και σκοπό να δώσει ελπίδα απέναντι στον ζόφο του Μητσοτακισμού. Και είναι αυτές οι θέσεις μου τόσο ξεκάθαρες που δεν επιδέχονται καμιάς άλλης ανάγνωσης. Γι’ αυτό και οι διασταλτικές ερμηνείες περί συνεργασίας μου με τα υπό σύσταση κόμματα ή κινήματα, είτε του Αλέξη Τσίπρα είτε της Μαρίας Καρυστιανού, είναι απολύτως λάθος» αναφέρει αρχικά στη δήλωσή του.

«Δεν συζήτησα ούτε έκανα προσωπικό πολιτικό παιχνίδι με κανέναν. Με κανέναν ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εντυπωσιακό πως μια συνέντευξή μου στην ERT NEWS αναδημοσιεύτηκε διαστρεβλωμένη, με πανομοιότυπο τρόπο από μια ντουζίνα ΜΜΕ. Και εν συνεχεία έγινε αντικείμενο σχολιασμού των προθύμων του διαδικτύου, αυτών που διεκδικούν ρόλο δικαστή και κατέχουν την μόνη αλήθεια, και οι οποίοι έβγαλαν κιόλας συμπέρασμα για τις δικές μου προθέσεις και κινήσεις» προσθέτει και συμπληρώνει πως παραμένει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Είμαι μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, στο κόμμα μου θα καταθέσω τις προτάσεις μου για το μέλλον της Κεντροαριστεράς, της μάχης απέναντι στον Μητσοτάκη και των προτάσεων για συνεργασία, όπου αυτές είναι εφικτές. Επαναλαμβάνω λοιπόν: Δεν έχω μιλήσει ΠΟΤΕ με την κα. Καρυστιανού για συνεργασία. Θα το διαπίστωνε κανείς εύκολα, αν έμπαινε στον κόπο να παρακολουθήσει την επίμαχη συνέντευξη αντί να αναμεταδίδει άκριτα την όποια δημοσίευση. Παιχνίδια στη δική μου πλάτη δεν θα παίξει κανείς…»

Διαβάστε επίσης:

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

Ο Γεωργιάδης πέταξε «καρφί» σε Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου» (video)

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις με… νέα δομή: Λιγότεροι στρατηγοί, περισσότερη αγωνία

polo-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: «Αγριεμένη» στην πρεμιέρα η εθνική ομάδα ανδρών, συνέτριψε 20-6 την Γεωργία (video)

barcelona-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

filippa-1
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη: Η διπλωμάτης που βρέθηκε στην καταιγίδα ενός σκανδάλου – Ποια είναι η Πρώτη Κυρία της Κύπρου

w11-201037tete11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Παίκτης της Γκρέμιο και με τη βούλα ο Τετέ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

dandoylaki-new
LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη - Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 23:32
enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις με… νέα δομή: Λιγότεροι στρατηγοί, περισσότερη αγωνία

polo-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: «Αγριεμένη» στην πρεμιέρα η εθνική ομάδα ανδρών, συνέτριψε 20-6 την Γεωργία (video)

barcelona-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

1 / 3