11.01.2026 07:21

Μπομπ Γουίρ: Πέθανε ο συνιδρυτής των Grateful Dead

11.01.2026 07:21
bob_weir

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Grateful Dead, Μπομπ Γουίρ, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.

«Με βαθύτατη θλίψη, ενημερώνουμε για τον θάνατο του Μπόμπι Γουίρ. Αναπαύθηκε εν ειρήνη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, αφότου νίκησε θαρραλέα τον καρκίνο, όπως μόνο ο Μπόμπι μπορούσε. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενη πνευμονική πάθηση», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γουίρ στο Instagram.

Η γνωριμία του Μπομπ Γουίρ με τον Τζέρι Γκαρσία, σε ηλικία μόλις 16 ετών, οδήγησε στον σχηματισμό του συγκροτήματος Grateful Dead που μεγαλούργησε για περίπου τρεις δεκαετίες και το 1994 συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Διαβάστε επίσης:

«Somedays»: H απροσδόκητη σχέση ζωής με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον και Αριάνα Γκρίνμπλατ

Κριτική ταινίας: «Το μυστηριώδες βλέμμα του φλαμίνγκο» – Γυναίκες στην έρημο των ανδρών

«Kontakthof» της Πίνα Μπάους

