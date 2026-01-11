search
11.01.2026 20:15

Οριστικά σε δύο γκρουπ οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό – Με 20 άτομα η κάθε ομάδα που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου 

11.01.2026 20:15
Δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τελικά την Τρίτη μεταξύ του πρωθυπουργού και των αγροτών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα δεν τα βρήκαν ως προς τα πρόσωπα που θα πάνε στο Μαξίμου σε μία κοινή εκπροσώπηση κι έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε να δει εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων σε δύο γκρουπ.

«Πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, η πλευρά της κυβέρνησης δέχεται καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη» αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. 

Δεν έχει κλειδώσει ακόμη η ώρα που θα δει τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων ο πρωθυπουργός, καθώς αρχικά ο σχεδιασμός ήταν να δει μία αντιπροσωπεία στις 13:00 της προσεχούς Τρίτης.

