Αγρότες: Στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης «κλείδωσε» η κρίσιμη συνάντηση με Μητσοτάκη – Οι δύο επιτροπές και οι τελευταίες λεπτομέρειες

agrotes mploka 99- new

Για την κρίσιμη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, την προσεχή Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, προετοιμάζονται οι αγρότες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συνάντηση οριστικοποιήθηκε για τη 1 το μεσημέρι, με τους αγρότες να εκπέμπουν μήνυμα πως στο «Μαξίμου θα διεκδικήσουν την επιβίωσή τους».

Χθες Σάββατο, οι αγρότες ανακοίνωσαν πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους, ενώ ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Την ίδια στιγμή διαβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Συνεδρίασε ξανά το συντονιστικό για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνάντησης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το thesspost.gr, συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας προκειμένου να ορίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι αγρότες έχουν ορίσει δύο επιτροπές (μία αγροτών και μία κτηνοτρόφων) και περιμένουν ενημέρωση για το αν ο πρωθυπουργός θα τους δεχθεί όλους μαζί ή αν θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις.

Την ίδια ώρα διαμηνύουν πως αν δεν μείνουν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης θα απαντήσουν με κλιμάκωση της κινητοποίησης, που περιλαμβάνει και κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

