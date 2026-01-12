Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

Το πρόγραμμα στο Half Note Jazz Club από τις 22 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.

Φένια Παπαδόδημα & B.Y.S trio – «Άστρον πεσμένον»

Η Φένια Παπαδόδημα παρουσιάζει το τελευταίο άλμπουμ της, «Άστρον πεσμένον» που μόλις κυκλοφόρησε, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

To «Άστρον πεσμένον» με μουσική, τραγούδια και στίχους που έχει γράψει η ίδια η Φένια Παπαδόδημα, και που δημιουργούν μία ατμόσφαιρα χαρούμενη, φωτεινή, στον απόηχο της μεσογειακής μουσικής, γεμάτη εικόνες από το Αιγαίο πέλαγος, μιας θάλασσας φτιαγμένης με ήχους και μελωδίες που φέρουν την αίσθηση της νοσταλγίας και της ελευθερίας, μ’ ένα δυναμικό groove.

Οι πρωτότυπες μελωδίες ξαναγεννιούνται μέσα από τις λούπες και τους αυτοσχεδιασμούς της φωνής και των εξαιρετικών μουσικών που αποτελούν το B.Y.S trio – Χ. Μπουκάλης στο κοντραμπάσο, Κ. Γιαξόγλου στο πιάνο και Ν. Σιδηροκαστρίτης στα τύμπανα – καθώς και του Λ. Σαραντόπουλου στο φλάουτο και το κλαρινέτο.

Η μουσική μεταμορφώνεται διαρκώς και δημιουργεί πότε μία ατμόσφαιρα χαράς και ανάτασης και πότε μία αίσθηση βαθιάς και υπόγειας νοσταλγίας. Oι δυναμικές της μουσικής, των στίχων, των μετέωρων κόσμων που δημιουργούν μαζί της οι B. Y. S trio, και ο Λεωνίδας Σαραντόπουλος θυμίζουν φευγαλέα εικόνες και ηχητικά τοπία από τις ιστορίες του Παπαδιαμάντη, ένα άνθος στο γιαλό, ένα όνειρο στα κύμα, τη φωνή ενός Δράκου, έναν Άγγελο επισκέπτη, τις μάγισσες και τους φεγγαροπαρμένους, τους ξένους και τους υπερόριους ταξιδιώτες.

Στα πλαίσια μίας ελεύθερης τζαζ αυτοσχεδιαστικής προσέγγισης η καρδιά μιας ταυτότητας ελληνικής ζωντανεύει και χτυπά ξανά μ’ έναν ήχο που δεν έχει συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, παρά την ατμόσφαιρα μιας γλυκιάς νοσταλγίας, μιας απελευθερωτικής ανάτασης.

Για μια μοναδική παρουσίαση το «Άστρον πεσμένον», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Info

ΦΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ & B.Y.S TRIO

«ΑΣΤΡΟΝ ΠΕΣΜΕΝΟΝ»

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ώρα έναρξης 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 12€ στο more

Human Touch – “Colorblind”

Οι Human Touch, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα jazz σχήματα της Ελλάδας, επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, για να παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ “Colorblind”.

Ο David Lynch, ο Σταύρος Λάντσιας και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, με μια διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα και πολυετή πορεία, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων. Η μουσική τους, άμεση και επικοινωνιακή, δημιουργεί εικόνες και συναισθήματα, παρασύροντας τον ακροατή σε έναν μοναδικό μουσικό κόσμο.

Οι Human Touch, που έχουν χαρακτηριστεί ως «το καλύτερο κρυμμένο μουσικό μυστικό των Βαλκανίων», έχουν εμφανιστεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ της χώρας και παράλληλα έχουν αναπτύξει ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό και στην Ευρώπη.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι για το “Colorblind”:

«Το να μην διακρίνεις ένα χρώμα ή μια απόχρωση… αυτή η “αχρωματοψία” γίνεται πρόθεση. Μια συνειδητή επιλογή να μην χρωματίσουμε ιδέες, ανθρώπους, μουσική, φιλοσοφίες ζωής. Δημιουργούμε έτσι μια καθαρή παλέτα για να υποδεχτούμε τα πιο μοναδικά χρώματα που θα φέρει ο καθένας, χωρίς στερεότυπα και μεροληψία. Αυτό είναι το δικό μας “Colorblind”!»

Ανακαλύψτε το «ανθρώπινο άγγιγμα» των Human Touch στο Half Note Jazz Club την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Το “Colorblind” κυκλοφορεί σε CD, διπλό βινύλιο και σε όλες τις digital πλατφόρμες.

Συντελεστές

David Lynch: τενόρο & σοπράνο σαξόφωνο, φωνή, φλάουτο, πίκολο φλάουτο, φλογέρα, cajon

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο (άταστο & ένταστο)

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, πλήκτρα, τύμπανα, κρουστά

www.humantouch.gr

Info

HUMAN TOUCH – “COLORBLIND”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 –ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 12€ στο more

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.