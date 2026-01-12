search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

12.01.2026 08:00

«Φωτιά» στα Ασφάλιστρα Υγείας: Γιατί έρχονται αυξήσεις άνω του 10% το 2026

12.01.2026 08:00
Μια νέα περίοδος αναταράξεων ξεκινά για τους κατόχους συμβολαίων ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα. Με την αυγή του 2026, οι ασφαλισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διψήφιες αυξήσεις στα ασφάλιστρά τους, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 10%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι Τρεις Πυλώνες της Ακρίβειας στην Υγεία

Η εκτίναξη των τιμών δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που πιέζουν το σύστημα:

  1. Ιατρικός Πληθωρισμός: Το κόστος των ιατρικών πράξεων, των υλικών και των φαρμάκων αυξάνεται με ρυθμό πολύ ταχύτερο από τον γενικό πληθωρισμό. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (ρομποτική χειρουργική, εξατομικευμένες θεραπείες) ανεβάζει το κόστος νοσηλείας, το οποίο μετακυλίεται στον καταναλωτή.
  2. Γήρανση και Συχνότητα Χρήσης: Η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε συχνότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας, αυξάνοντας τις αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι εταιρείες.
  3. Το Ρυθμιστικό Κενό του Δείκτη ΕΛΣΤΑΤ: Αν και ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) από την ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάστηκε για να βάλει “φρένο” στις αυθαίρετες αυξήσεις, η καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή του και η πολυπλοκότητα των δεδομένων έχουν αφήσει ένα περιθώριο στις εταιρείες να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις βασισμένες στις δικές τους αναλογιστικές μελέτες.

Η Απόφαση του ΣτΕ και τα Ισόβια Συμβόλαια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη νομική πραγματικότητα. Παρά τη δικαίωση πολλών ασφαλισμένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για καταχρηστικές αυξήσεις του παρελθόντος, η απόφαση ορίζει ότι οι μονομερείς αναπροσαρμογές είναι νόμιμες, αρκεί να είναι αιτιολογημένες και βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό δίνει το “πράσινο φως” για τις νέες αυξήσεις του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες μπορούν να αποδείξουν την άνοδο του κόστους.

Τι σημαίνει αυτό για τον ασφαλισμένο;

Για ένα μέσο συμβόλαιο που κόστιζε 1.200 ευρώ το χρόνο, μια αύξηση της τάξεως του 11% σημαίνει επιπλέον 132 ευρώ ετησίως. Το πρόβλημα εντείνεται στα παλαιά ισόβια συμβόλαια, όπου οι ηλικιακές προσαυξήσεις λειτουργούν σωρευτικά με τον ιατρικό πληθωρισμό, οδηγώντας συχνά τους ασφαλισμένους σε αδιέξοδο και αναγκαστική ακύρωση της κάλυψης.

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν προτάσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και την ελάφρυνση του φόρου ασφαλίστρων (15%), ως μέτρα ανάσχεσης του κύματος ακρίβειας, ωστόσο μέχρι στιγμής το 2026 προδιαγράφεται ως η πιο “ακριβή” χρονιά για την ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα.

