«Φωτιά» στα Ασφάλιστρα Υγείας: Γιατί έρχονται αυξήσεις άνω του 10% το 2026

Μια νέα περίοδος αναταράξεων ξεκινά για τους κατόχους συμβολαίων ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα. Με την αυγή του 2026, οι ασφαλισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διψήφιες αυξήσεις στα ασφάλιστρά τους, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 10%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Η εκτίναξη των τιμών δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που πιέζουν το σύστημα:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη νομική πραγματικότητα. Παρά τη δικαίωση πολλών ασφαλισμένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για καταχρηστικές αυξήσεις του παρελθόντος, η απόφαση ορίζει ότι οι μονομερείς αναπροσαρμογές είναι νόμιμες, αρκεί να είναι αιτιολογημένες και βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό δίνει το “πράσινο φως” για τις νέες αυξήσεις του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες μπορούν να αποδείξουν την άνοδο του κόστους.
Για ένα μέσο συμβόλαιο που κόστιζε 1.200 ευρώ το χρόνο, μια αύξηση της τάξεως του 11% σημαίνει επιπλέον 132 ευρώ ετησίως. Το πρόβλημα εντείνεται στα παλαιά ισόβια συμβόλαια, όπου οι ηλικιακές προσαυξήσεις λειτουργούν σωρευτικά με τον ιατρικό πληθωρισμό, οδηγώντας συχνά τους ασφαλισμένους σε αδιέξοδο και αναγκαστική ακύρωση της κάλυψης.
Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν προτάσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και την ελάφρυνση του φόρου ασφαλίστρων (15%), ως μέτρα ανάσχεσης του κύματος ακρίβειας, ωστόσο μέχρι στιγμής το 2026 προδιαγράφεται ως η πιο “ακριβή” χρονιά για την ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα.
