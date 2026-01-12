search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 01:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 00:53

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

12.01.2026 00:53
guterez

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δηλώνει «σοκαρισμένος από τις αναφορές για βία και υπερβολική χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές κατά διαδηλωτών σε πολλαπλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και πολύ περισσότερους τραυματισμούς τις τελευταίες ημέρες».

Όλοι οι Ιρανοί, αναφέρει σε ανακοίνωση του, «πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τα αιτήματά τους ειρηνικά και χωρίς φόβο».

«Τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται» τονίζει ο κ. Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας «καλεί τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας».

Κάνει επίσης έκκληση για λήψη μέτρων «που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των επικοινωνιών».

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Μακεδονία: Βανδαλισμός στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια – Έντονη αντίδραση της Σόφιας

Ο Κουβανός πρόεδρος απαντά στον Τραμπ : «Κανείς δεν μας υπαγορεύει τις θα κάνουμε»

«Λάδι» στη φωτιά από την κυβέρνηση Τραμπ: Στέλνει εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aekAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

guterez
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

MixCollage-11-Jan-2026-11-55-PM-8356
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Βανδαλισμός στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια – Έντονη αντίδραση της Σόφιας

panathinaikosPans1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο ντεμπούτο για το 2026 οι «πράσινοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 01:51
aekAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

guterez
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

1 / 3