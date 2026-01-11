«Λάδι» στη φωτιά από την κυβέρνηση Τραμπ: Στέλνει εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα, μία ημέρα αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στη Μινεάπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), ανέφερε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε σημερινές της δηλώσεις.

Οι αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο Δευτέρα για να ενισχύσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τελωνείων και Συνοριακής Περιπολίας που βρίσκονται ήδη στη Μινεσότα, δήλωσε η Νόεμ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν ήδη σταλεί στην περιοχή Μινεάπολης-Σεντ Πολ, στο πλαίσιο της της μεγαλύτερης επιχείρησης που έχει κάνει ποτέ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι νέες ενισχύσεις με αστυνομικές δυνάμεις είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν, παρόλο που περισσότερες από 1.000 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε εθνικό επίπεδο αυτό το Σαββατοκύριακο, για την πίεση που ασκεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για απελάσεις και για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ την Τετάρτη από έναν αξιωματικό της ICE.

