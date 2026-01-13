Αγρότες: «Μάλλον θέλει να μιλήσει με εγκάθετους» λένε για την κυβέρνηση εκπρόσωποι των μπλοκών – Κόντρες αγροτοσυνδικαλιστών (Video)

Σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης υιοθετούν εκπρόσωποι των αγροτών από τα μπλόκα που δεν θα πάνε το μεσημέρι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου, επιμένοντας ότι υπήρξε απόπειρα αλλοίωσης της σύνθεσης των αντιπροσωπειών, προκειμένου να επικρατήσει ευνοϊκό κλίμα στις συναντήσεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη», Λάμπρος Τσέκας, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, «απ΄ότι φαίνεται η κυβέρνηση μας εμπαίζει, απ’ ότι φαίνεται δεν θέλει να μιλήσει με τους αγρότες που είναι στους δρόμους μάλλον θέλει να μιλήσει με εγκάθετους ανθρώπους. Εμείς σαν αγροτικό κίνημα οργανωμένο λέμε ότι σε τέτοιο παιχνίδι επικοινωνιακό δεν θα μπούμε. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας».

Συνέχισε, δε, υποστηρίζοντας ότι όσοι θα πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου «είναι άνθρωποι οι οποίοι απ΄ότι φαίνεται δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα γιατί οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στην πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων έχουμε εκλεγεί μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων μας και είναι συνάδελφοι που χαίρουν της εκτίμησης όλου του αγροτικού κινήματος, η κυβέρνηση θέλει να μας καθίσει σε ένα διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Ένας αχταρμάς με αυτούς που έχουν γυρίσει την πλάτη στους συναδέλφους όλης της υπόλοιπης Ελλάδας, με αυτούς δεν θα πάμε μαζί».

Από την πλευρά του, ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, (ο οποίος φαίνεται ότι αποτέλεσε και «πέτρα του σκανδάλου», καθώς, λένε οι πληροφορίες, η κυβέρνηση τον «φωτογράφιζε», όταν έλεγε ότι επιθυμεί στις αντιπροσωπείες των αγροτών να μην συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα με το νόμο), στον ίδιο ρ/σ υποστήριξε ότι το «ναυάγιο» στις συναντήσεις οφείλεται στο ότι «έβαλε η κυβέρνηση τις δύο συναντήσεις την ίδια μέρα αφού εδώ και είκοσι μέρες είχαν επιδιώξει να συναντηθούν. Γιατί δεν τους δέχτηκε άλλη μέρα πιο μπροστά και την ημέρα που ορίστηκε για εμάς όρισε και εκείνους», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση σχεδίασε έτσι την συνάντηση «για να μας διαλύσει» και προσθέτοντας ότι «έχουμε αποφασίσει κλιμάκωση και εκ νέου ραντεβού, εμείς δεν αρνούμαστε το διάλογο».

Δημόσιες κόντες συνδικαλιστών

Πάντως, το πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση αποδεικνύεται και από τις δημόσιες κόντρες μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών. Συγκεκριμένα, έντονο διάλογο με χαρακτηρισμούς είχαν το πρωί της Τρίτης ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση Μαρούδα ότι «τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν μας επηρεάζει η σημερινή συνάντηση, δεν μας ενδιαφέρει ο κ. Τσιλιάς».

Όταν, δε, ο κ. Μαρούδας αρχικά γέλασε ακούγοντας τον κ. Τσιλιά να λέει «είμαστε 30 μπλόκα και συμβαίνει κάτι που δεν το περίμενα. Εδώ που είμαι έρχονται εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στον διάλογο» και στη συνέχεια σχολίασε «έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους, ούτε συντονιστική επιτροπή», ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;

Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους

Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του

Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ

Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1.500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό

Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια

Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ με αγρότη κα ειδικά με αυτόν.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Χ. Τσιλιάς σχολίασε υποτιμητικά τα όσα είπε ο Ρ. Μαρούδας λέγοντας: «Να απαντώ ποιοι είμαστε σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει δήλωση ΟΣΔΕ» είπε ο κ. Τσίλιας με τον Ρίζο Μαρούδα να απαντά «από βλακεία σε βλακεία τα πας, η πανελλαδική έχει γραμματεία δεν έχει πρόεδρο, τα μπέρδεψες, άλλαξε την κασέτα».

