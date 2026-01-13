Συμφωνία Σουηδίας και ICEYE για κυρίαρχες δορυφορικές δυνατότητες επιτήρησης και αναγνώρισης στη Σκανδιναβία και την Αρκτική

Η ενίσχυση των δορυφορικών δυνατοτήτων επιτήρησης και αναγνώρισης στο βόρειο ευρωπαϊκό και αρκτικό περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία ICEYE και η Σουηδική Υπηρεσία Αμυντικού Υλικού (FMV) υπέγραψαν πολυετή σύμβαση πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή κυρίαρχων δορυφορικών συστημάτων ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια δορυφόρων SAR της ICEYE, δεδομένων και λογισμικού, καθώς και των απαραίτητων επίγειων και τεχνικών υποδομών, με στόχο τη συγκρότηση μιας πλήρως κυρίαρχης διαστημικής ικανότητας επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν την κυριότητα και τη λειτουργία του συστήματος, διασφαλίζοντας εθνικό έλεγχο τόσο στην ανάθεση αποστολών όσο και στη διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων.

Οι δορυφόροι SAR της ICEYE παρέχουν δυνατότητα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης με επίγεια ανάλυση έως 16 εκατοστά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και φωτισμού. Η τεχνολογία SAR επιτρέπει την απεικόνιση μέσω νεφών, βροχής και χιονόπτωσης, συνθήκες που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της οπτικής δορυφορικής παρατήρησης.

Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη σκανδιναβική και αρκτική ζώνη, όπου το παρατεταμένο χειμερινό σκοτάδι, η αυξημένη συννεφιά και οι ταχείες μεταβολές των καιρικών συνθηκών επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η συνεχής ροή αξιόπιστης πληροφόρησης ενισχύει την επίγνωση κατάστασης και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε περιοχές αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας, οι δυνατότητες αυτές εντάσσονται και στο πλαίσιο υποστήριξης των Πολυ-Τομεακών Επιχειρήσεων (Multi-Domain Operations – MDO) του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Ευρώπη και την Αρκτική, όπου ο χρόνος απόκτησης και αξιοποίησης πληροφοριών είναι κρίσιμος παράγοντας.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο επανεξοπλισμό των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων και στην εθνική στρατηγική άμυνας και ασφάλειας της Σουηδίας, με στόχο την αύξηση της εθνικής ετοιμότητας, την υποστήριξη συμμαχικών χωρών και τη συμβολή στη συλλογική ασφάλεια της σκανδιναβικής περιοχής.

Παράλληλα, η συμφωνία εντάσσεται στη γενικότερη τάση ενίσχυσης των διαστημικών δυνατοτήτων στον ευρωπαϊκό και νατοϊκό αμυντικό σχεδιασμό, με έμφαση στη μετάβαση από μεμονωμένα συστήματα σε ανθεκτικότερες, υψηλής συχνότητας επαναληπτικής κάλυψης πλατφόρμες πληροφοριών.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος Nordics & NATO της ICEYE, Seppo Aaltonen, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις και στη σημασία της παροχής κυρίαρχων διαστημικών δυνατοτήτων επιτήρησης στη Βόρεια Ευρώπη και την Αρκτική.

Η ICEYE επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή, μη υπαγόμενη σε περιορισμούς ITAR τεχνολογία της επιτρέπει την ταχεία παράδοση δυνατοτήτων ISR. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί, εφόσον ζητηθεί, να υποστηρίζει επιμερισμό δορυφορικής χωρητικότητας και διαλειτουργική ανάθεση αποστολών με συμμαχικές χώρες, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συλλογική αξιοποίηση διαστημικών μέσων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

