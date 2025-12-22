Φόβος και παράνοια στην Ευρώπη: Το «σχέδιο ετοιμότητας» για τον όλεθρο – Πώς ενισχύει στρατό και εφεδρείες

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν σε παραληρηματικές δηλώσεις περί απειλών της Ρωσίας προς την Ευρώπη, σε μια εποχή που ορισμένες χώρες σε όλη την ήπειρο δυσκολεύονται να στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους. Την ίδια ώρα, η Ρωσία αρνείται οποιοδήποτε σχέδιο επίθεσης σε ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα είναι πρόθυμη να το δώσει και… γραπτώς, ενώ παράλληλα κατηγορεί την Ευρώπη για σχέδιο τορπιλισμού των ειρηνευτικών προσπαθειών και εκτροχιασμού της διπλωματικής διαδικασίας.

Το Reuters σε δημοσίευμά του, παραθέτει λεπτομέρειες για το πώς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους τάξεις.

Γερμανία

Η κυβέρνηση της Γερμανίας συμφώνησε τον Νοέμβριο σε ένα νέο πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας με υψηλότερους μισθούς και καλύτερα κίνητρα. Η στρατιωτική θητεία θα παραμείνει εθελοντική, αλλά με την επιλογή υποχρεωτικής στρατολόγησης εάν το πρόγραμμα δεν καταφέρει να προσελκύσει αρκετούς νέους νεοσύλλεκτους.

Η χώρα θέλει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών σε 260.000 από περίπου 180.000 που είναι σήμερα και να διπλασιάσει τον αριθμό των εφέδρων σε 200.000.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, που αναμένεται να τεθούν σε νόμο στις αρχές του 2026, θα εισαχθεί ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής και ιατρικού ελέγχου, ενώ οποιαδήποτε υποχρεωτική στρατολόγηση θα υπόκειται σε ξεχωριστή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Θα χρειαστεί αλλαγή στο σύνταγμα για να εφαρμοστεί η στρατολόγηση και στις γυναίκες.

Γαλλία

Η Γαλλία θα δημιουργήσει μια νέα εθελοντική στρατιωτική θητεία νέων που θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τα μέσα του 2026, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 10 μήνες και θα είναι ανοιχτό σε νέους 18 και 19 ετών, οι οποίοι θα αμείβονται.

Στόχος του είναι να στρατολογήσει 3.000 άτομα το 2026, φτάνοντας τους 10.000 έως το 2030. Ο Μακρόν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του ήταν το πρόγραμμα να στρατολογήσει 50.000 νέους έως το 2035.

Σε γενικές γραμμές, η Γαλλία σκοπεύει να εξασφαλίσει 100.000 εφέδρους έως το 2030, σύμφωνα με τους επιτελείς του Μακρόν, από περίπου 47.000 που είναι τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις της θα ανέρχονται σε περίπου 210.000 έως το 2030.

Βρετανία

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει το μέγεθος του στρατού σε τουλάχιστον 76.000 στρατιώτες πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου που πιθανότατα θα ξεκινήσει το 2029, καθώς τότε είναι που η χρηματοδότηση είναι πιθανό να επιτρέψει την επέκταση.

Ο στρατός αριθμεί σήμερα σχεδόν 74.000 και οι έφεδροι ανέρχονται σε περίπου 25.000, ενώ το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει σχεδόν 181.000 άτομα.

Η Βρετανία επικεντρώνεται προς το παρόν στη διατήρηση του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας. Δεν έχει σχέδια να εισαγάγει υποχρεωτική θητεία.

Δανία

Η Δανία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής θητείας από τέσσερις σε 11 μήνες το 2026 και να αυξήσει τον αριθμό των νεοσύλλεκτων από περίπου 5.000 σε 7.500 το 2033. Από το 2025, η Δανία απαιτεί επίσης από τις γυναίκες να εγγραφούν για υποχρεωτική θητεία.

Φινλανδία

Η Φινλανδία διατηρεί μια δύναμη 280.000 στρατιωτών σε πολεμική περίοδο μέσω υποχρεωτικής στρατολόγησης ανδρών, προσθέτοντας περίπου 20.000 νέους στρατιώτες στα εφεδρικά στρατεύματα ετησίως. Ωστόσο, η μείωση του ποσοστού γεννήσεων απειλεί να περιορίσει τον μελλοντικό αριθμό των εφέδρων.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Φινλανδίας, στρατηγός Janne Jaakkola, δήλωσε πρόσφατα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα YLE ότι τα επόμενα χρόνια η Φινλανδία θα πρέπει να εξετάσει εάν θα επεκτείνει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ώστε να συμπεριλάβει και τις γυναίκες, οι οποίες μπορούν επί του παρόντος να υπηρετούν εθελοντικά.

Οι άνδρες είναι υπόχρεοι θητείας μέχρι την ηλικία των 60 ετών, αλλά η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το όριο ηλικίας στα 65. Αυτή η αλλαγή θα αύξανε τη στρατιωτική εφεδρεία της Φινλανδίας από 870.000 στρατιώτες σε περίπου 1 εκατομμύριο το 2031.

Ιταλία

Η Ιταλία χρειάζεται επειγόντως μια νέα πολιτική και στρατιωτική μονάδα που θα απασχολεί 5.000 άτομα για την καταπολέμηση των απειλών υβριδικού πολέμου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Guido Crosetto σε στρατηγική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο. Η νέα μονάδα, η οποία θα πρέπει να είναι λειτουργική ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσε αρχικά να απασχολεί 1.200-1.500 άτομα, με σταδιακή αύξηση σε 5.000, είπε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας δήλωσε ότι η τακτική εκστρατεία στρατολόγησης στοχεύει στην εγγραφή 6.000 εθελοντών με «συμβάσεις ορισμένου χρόνου» για το 2026, από 6.500 στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του 2025.

Ολλανδία

Η Ολλανδία θέλει να αυξήσει το προσωπικό του στρατού της από 74.000 σε 200.000, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της ικανότητας των εφέδρων, δήλωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS τον Μάρτιο.

Πολωνία

Η Πολωνία, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων το 2026, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας τον Νοέμβριο. Θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας ένα βασικό μάθημα ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης, ιατρική εκπαίδευση και μαθήματα κυβερνο-υγιεινής.

Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει αυξήσει την στρατολόγηση εθελοντών από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, προωθώντας υψηλότερους μισθούς και στρατιωτική εκπαίδευση.

Παρά τους σταθερούς συνολικούς αριθμούς, πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι η Ρουμανία δυσκολεύεται με την εκπαίδευση και τη διατήρηση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων πιλότων μαχητικών αεροσκαφών και δυνάμεων που έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό αεράμυνας και πυραύλων.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, προσφέροντας τέσσερις μήνες αμειβόμενης εκπαίδευσης και ένα μπόνους ισοδύναμο με τρεις ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς μετά την ολοκλήρωση.

Σουηδία

Η Σουηδία επανέφερε την υποχρεωτική θητεία το 2017. Φέτος εγγράφηκαν λίγο περισσότεροι από 7.000 στρατιώτες, με περίπου 1.000 να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ξεχωριστά. Η χώρα στοχεύει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 12.000 έως το 2032.

Η υποχρεωτική θητεία αναμένεται να παρέχει τους περισσότερους στρατιώτες που απαιτούνται για την επέκταση του στρατού, αλλά η στρατολόγηση επαγγελματιών αξιωματικών είναι ένα δυνητικά μεγαλύτερο ζήτημα, καθώς μεγάλος αριθμός πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο τέλος του 2023, οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας απασχολούσαν 9.700 επαγγελματίες αξιωματικούς, έναν αριθμό που σχεδιάζει να αυξήσει σε τουλάχιστον 11.800 το 2035. Αναμένει ότι ο αριθμός του πολιτικού προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις θα αυξηθεί κατά περίπου 30% τα επόμενα χρόνια.

