Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική συνεργασία στο Greek Defence Industry Compass

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας και η ανάγκη εμβάθυνσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Ετήσιου Greek Defence Industry Compass, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στις Βρυξέλλες.

Η διοργάνωση έγινε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) στο Residence Palace, με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών, αμυντικών οργανισμών, ενόπλων δυνάμεων, της αμυντικής βιομηχανίας, ερευνητικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, τη βιομηχανική συνεργασία και τη χρηματοδότηση του αμυντικού τομέα, καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της πολυμορφίας του αμυντικού οικοσυστήματος και στον ρόλο της για την ανθεκτικότητα και την καινοτομία.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Αναστάσιος Ροζόλης, αναφέρθηκε στη θέση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και στη συμμετοχή της σε συνεργατικά σχήματα. Όπως σημείωσε, ο ΣΕΚΠΥ αντιμετωπίζει τον Οδικό Χάρτη Μετασχηματισμού της Αμυντικής Βιομηχανίας ως εργαλείο πολιτικής που μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό, υπό την προϋπόθεση ρεαλιστικής εφαρμογής και στρατηγικής συνοχής.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιωάννης Βράιλας, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες για την άμυνα, επισημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες αποτελούν κεντρικό πεδίο διαμόρφωσης πολιτικών, χρηματοδοτικών εργαλείων και βιομηχανικών πρωτοβουλιών.

Από την πλευρά του, ο ταξίαρχος Εμμανουήλ Γιαννουλάκης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και βιομηχανίας, με έμφαση στην ανάπτυξη λύσεων που είναι επιχειρησιακά ώριμες, διαλειτουργικές και εφικτές ως προς τον χρόνο υλοποίησης.

Στις κεντρικές ομιλίες, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στη σημασία των υποδομών και της στρατιωτικής κινητικότητας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Andrius Kubilius, εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγικής ικανότητας και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, André Denk, αναφέρθηκε στη σημασία της συνοχής και της διαλειτουργικότητας στην ανάπτυξη κοινών αμυντικών δυνατοτήτων, επισημαίνοντας ότι ο κατακερματισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής άμυνας.

Παρέμβαση πραγματοποίησε και ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιωάννης Μανιάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική διάσταση της αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτονομίας και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, παρουσίασε τον ρόλο της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση έργων άμυνας και τεχνολογιών διττής χρήσης, αναφερόμενος στις δυνατότητες που διαμορφώνονται για τον κλάδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το DEFEA Experience από τον διευθυντή της DEFEA – Defence Athens Exhibition, Βασίλη Μπάρκα, ενώ έγινε αναφορά στο DEFEA Conference που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Παράλληλα, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΕΚΠΥ και PwC Greece, με αντικείμενο τη συνεργασία σε θέματα αμυντικής οικονομίας, βιομηχανικής στρατηγικής και κανονιστικού πλαισίου.

Ακολούθησαν θεματικά πάνελ με αντικείμενο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, τη στρατιωτική κινητικότητα και τις υποδομές, τις ενεργειακές λύσεις και την πράσινη μετάβαση στην άμυνα, καθώς και τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αμυντικές εφαρμογές της γαλάζιας οικονομίας.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν δομημένες B2B συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και θεσμικών φορέων, με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασιών και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με αναφορά στη συνέχιση του Greek Defence Industry Compass και τον προγραμματισμό της επόμενης διοργάνωσης.

