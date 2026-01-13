Claire Foy: «Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για οτιδήποτε παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε η Βασίλισσα Ελισάβετ του «The Crown»

Η ηθοποιός της σειράς «The Crown», Κλερ Φόι (Claire Foy) δήλωσε ότι «δεν ενδιαφέρεται» να καταναλώνει οτιδήποτε παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ότι θα «απογοητευόταν» πολύ, αν οι νέοι επέλεγαν να το κάνουν.

Η βρετανίδα ηθοποιός είναι γνωστή για τον ρόλο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου στην επιτυχημένη σειρά του Netflix και πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «H Is For Hawk», στην οποία ο συμπρωταγωνιστής της είναι ένα πραγματικό αρπακτικό πτηνό.

Η ταινία, η οποία ακολουθεί μια γυναίκα που προσπαθεί να δαμάσει ένα γεράκι μετά τον θάνατο του πατέρα της, θα ήταν «χάλια» σύμφωνα με την ηθοποιό, αν το Γεράκι είχε δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Κλερ Φόι δήλωσε στους Times: «Το βρίσκω πολύ λυπηρό. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου να παρακολουθώ ή να διαβάζω οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Αναφερόμενη στην άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον αντίκτυπό της στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και αν θα αντικαταστήσει τους ηθοποιούς η τεχνολογία είπε: «Λοιπόν, μόνο αν υπάρχει όρεξη οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτά τα πράγματα, αν η νεότερη γενιά λέει ότι αυτός είναι απλώς ο κόσμος στον οποίο ζούμε».

«Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Και θα απογοητευτώ πολύ από τους συνανθρώπους μου αν συμβεί αυτό» σημείωσε.

Εκπρόσωποι της δημιουργικής βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει ανησυχίες τον τελευταίο χρόνο σχετικά με τον αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Διαβάστε επίσης:

O Γιώργος Παπαγεωργίου αναμετριέται με το εμβληματικό «1984» – Aπό 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον

Η Ολλανδία δανείζει το «Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» στην Ιαπωνία

«Ντάμα Πίκα» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο – Με την Μπέττυ Αρβανίτη