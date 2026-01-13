search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:28
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 11:59

Claire Foy: «Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για οτιδήποτε παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε η Βασίλισσα Ελισάβετ του «The Crown»

13.01.2026 11:59
claire-foy_1301_1920-1080_new
credit: AP

Η ηθοποιός της σειράς «The Crown», Κλερ Φόι (Claire Foy) δήλωσε ότι «δεν ενδιαφέρεται» να καταναλώνει οτιδήποτε παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ότι θα «απογοητευόταν» πολύ, αν οι νέοι επέλεγαν να το κάνουν.

Η βρετανίδα ηθοποιός είναι γνωστή για τον ρόλο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου στην επιτυχημένη σειρά του Netflix και πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «H Is For Hawk», στην οποία ο συμπρωταγωνιστής της είναι ένα πραγματικό αρπακτικό πτηνό.

Η ταινία, η οποία ακολουθεί μια γυναίκα που προσπαθεί να δαμάσει ένα γεράκι μετά τον θάνατο του πατέρα της, θα ήταν «χάλια» σύμφωνα με την ηθοποιό, αν το Γεράκι είχε δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Κλερ Φόι δήλωσε στους Times: «Το βρίσκω πολύ λυπηρό. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου να παρακολουθώ ή να διαβάζω οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Αναφερόμενη στην άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον αντίκτυπό της στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και αν θα αντικαταστήσει τους ηθοποιούς η τεχνολογία είπε: «Λοιπόν, μόνο αν υπάρχει όρεξη οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτά τα πράγματα, αν η νεότερη γενιά λέει ότι αυτός είναι απλώς ο κόσμος στον οποίο ζούμε».

«Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Και θα απογοητευτώ πολύ από τους συνανθρώπους μου αν συμβεί αυτό» σημείωσε.

Εκπρόσωποι της δημιουργικής βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει ανησυχίες τον τελευταίο χρόνο σχετικά με τον αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Διαβάστε επίσης:

O Γιώργος Παπαγεωργίου αναμετριέται με το εμβληματικό «1984» – Aπό 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον

Η Ολλανδία δανείζει το «Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» στην Ιαπωνία

«Ντάμα Πίκα» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο – Με την Μπέττυ Αρβανίτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

tzoker_2025
ADVERTORIAL

Ιστορική χρονιά το 2025 για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία – 225 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

snow-chains_snow-socks_1301_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χιονοκουβέρτες ή χιονοαλυσίδες: Τι να προτιμήσω;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:28
CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

1 / 3