ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web

13.01.2026 11:57

Το ΜΙΤ έφτιαξε ένα χάπι που επιβεβαιώνει αν… πήραμε τα χάπια μας – Πώς λειτουργεί

13.01.2026 11:57
mit-exypno-xapi
Photo: MIT

Ερευνητές του MIT δημιούργησαν ένα νέο «έξυπνο» χάπι που μπορεί να επιβεβαιώνει αν κάποιος πήρε όντως το φάρμακό του.

Ο λόγος είναι απλός: πάρα πολλοί άνθρωποι ξεχνούν να πάρουν τα φάρμακά τους, χάνουν δόσεις ή σταματούν τη θεραπεία νωρίτερα από όσο πρέπει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο και, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η μη σωστή λήψη φαρμάκων ευθύνεται κάθε χρόνο για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, ενώ επιβαρύνει και τα συστήματα υγείας με τεράστια κόστη. Υπενθυμίσεις στο κινητό ή ξυπνητήρια βοηθούν, αλλά δεν μπορούν να πουν με σιγουριά αν το χάπι τελικά καταναλώθηκε.

Το νέο χάπι λύνει αυτό το πρόβλημα στέλνοντας ένα απλό σήμα μόλις ο ασθενής το καταπιεί, επιβεβαιώνοντας ότι πήρε κανονικά το φάρμακό του.

Πώς λειτουργεί το «έξυπνο» χάπι

Τα υλικά του είναι ασφαλή και διαλύονται φυσικά στο σώμα. Το εξωτερικό του περίβλημα διαλύεται και ενεργοποιείται ένα πολύ μικρό σύστημα στο εσωτερικό του. Αυτό το σύστημα στέλνει ένα ασθενές σήμα, το οποίο επιβεβαιώνει ότι το χάπι έχει ληφθεί. Το σήμα μπορεί να ανιχνευθεί από μια κοντινή συσκευή, όπως ένα φορητό μέσο ή ένας ειδικός δέκτης. Στη συνέχεια, τα περισσότερα υλικά του χαπιού διαλύονται με ασφάλεια στο σώμα, ενώ ένα εξαιρετικά μικρό κομμάτι περνά από το πεπτικό σύστημα και αποβάλλεται φυσικά, χωρίς να προκαλεί πρόβλημα.

Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε ανθρώπους που πρέπει να παίρνουν τα φάρμακά τους με απόλυτη συνέπεια, όπως ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων, άτομα με χρόνιες λοιμώξεις ή άνθρωποι που δυσκολεύονται να ακολουθούν σταθερά μια θεραπεία. Στόχος των ερευνητών δεν είναι ο έλεγχος, αλλά η βοήθεια, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν σωστά τη θεραπεία που χρειάζονται και να προστατεύουν την υγεία τους.

(Με στοιχεία από Science Daily)

