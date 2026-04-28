Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ με δραστηριότητα και αυστηρές ψηφιακές διασταυρώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό επαγγελματιών και επιχειρήσεων που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι διατηρούν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με αιχμή τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως την πλατφόρμα myDATA, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντείνει τους ελέγχους, στοχεύοντας σε περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Τα πρώτα αποτελέσματα των διασταυρώσεων είναι ενδεικτικά της έκτασης του φαινομένου. Μόνο μέσα στο 2025 εντοπίστηκαν 1.377 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ τα δεδομένα έδειχναν σαφή οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές. Οι υποθέσεις αυτές «ξεκλείδωσαν» μέσα από τη σύγκριση στοιχείων που καταγράφονται ψηφιακά, αποκαλύπτοντας αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δηλώσεις του 2024. Κατά τη διασταύρωση στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του έτους, εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αν και όφειλαν να εμφανίζουν φορολογητέες εκροές. Μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις και επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 103 από αυτές συμμορφώθηκαν, προχωρώντας στην υποβολή 534 τροποποιητικών δηλώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να δηλωθούν επιπλέον φορολογητέες εκροές ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και για το τρίτο τρίμηνο του 2023. Μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων της πλατφόρμας myDATA, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις με κενές ή μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρά τη δραστηριότητά τους. Από αυτές, οι 251 προχώρησαν σε συμμόρφωση, δηλώνοντας επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τόσο την αποτελεσματικότητα των διασταυρώσεων όσο και τη σημασία της ψηφιακής παρακολούθησης των συναλλαγών.

Κομβικό ρόλο στο νέο πλαίσιο ελέγχων παίζει η πλήρης διασύνδεση των δηλώσεων ΦΠΑ με τα δεδομένα του myDATA. Οι δηλώσεις θεωρούνται πλέον «κλειδωμένες», καθώς δεν επιτρέπονται αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται και εκείνων που έχουν καταγραφεί ψηφιακά. Με άλλα λόγια, τα έσοδα και τα έξοδα που δεν περνούν από την πλατφόρμα δεν λαμβάνονται υπόψη, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια αυθαιρεσίας.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εντείνει τη δράση της και στο μέτωπο της απάτης ΦΠΑ. Το προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκαν 159 σχετικές έρευνες, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο, με την παραβατικότητα να αγγίζει το 81,1%. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων εντοπίστηκαν 129 περιπτώσεις λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων», που συνδέονται κυρίως με ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες απενεργοποίησης των σχετικών ΑΦΜ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα εκτιμήθηκαν σε περίπου 9,9 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, στο πεδίο των επιστροφών ΦΠΑ καταγράφεται βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας. Ο σχεδιασμός της φορολογικής διοίκησης προβλέπει ότι έως το 2026 τουλάχιστον το 95% των επιστροφών θα πραγματοποιείται ψηφιακά και χωρίς καθυστερήσεις. Ήδη το 2025, το 97,83% των αιτημάτων επιστροφής διεκπεραιώθηκε εντός 90 ημερών, ποσοστό που υπερβαίνει τον σχετικό στόχο.

Συνολικά, διεκπεραιώθηκαν 53.043 αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 46.535 μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο και ελεγχόμενο φορολογικό περιβάλλον, όπου οι αποκλίσεις εντοπίζονται ταχύτερα και οι διαδικασίες γίνονται πιο διαφανείς.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: οι μηδενικές δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα δεν περνούν πλέον απαρατήρητες. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ευθυγραμμιστούν με τα ψηφιακά δεδομένα και να δηλώνουν με ακρίβεια τη δραστηριότητά τους, καθώς οι έλεγχοι εντείνονται και τα περιθώρια παρατυπιών περιορίζονται αισθητά.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ανασκόπηση των συναντήσεων με Μακρόν, έμφαση στη στήριξη των νοικοκυριών (Video)

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών (video)

Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη