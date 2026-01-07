Το ρομπότ που υπόσχεται να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού (αλλά δυσκολεύεται λίγο στο δίπλωμα των ρούχων)

Από… αρχαιοτάτων χρόνων, το να γίνονται μόνες τους όλες οι δουλειές του σπιτιού ήταν ένα όνειρο, που μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Ένα νέο ρομπότ που παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας CES 2026, στο Λας Βέγκας, υπόσχεται να κάνει το… όνειρο πραγματικότητα.

Το LG CLOiD είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ρομπότ που παρουσιάστηκαν στην έκθεση . Πρόκειται για ένα AI-powered, ανθρωπόμορφο ρομπότ σπιτιού που έχει ως στόχο να υλοποιήσει το όραμα της LG για ένα «Zero Labor Home», δηλαδή ένα σπίτι χωρίς αγγαρείες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στη CES, το CLOiD εμφανίστηκε να αναλαμβάνει καθημερινές δουλειές του σπιτιού, όπως να φορτώνει ρούχα στο πλυντήριο, να τα βγάζει μετά το πλύσιμο και να προσπαθεί να τα διπλώσει και να τα στοιβάξει. Η επίδειξη έδειξε ότι, αν και το ρομπότ μπορεί να χειριστεί τα ρούχα με ακρίβεια, οι κινήσεις του παραμένουν αργές, με το δίπλωμα μιας απλής πετσέτας να απαιτεί αρκετά δευτερόλεπτα και προσεκτικούς χειρισμούς.

Το CLOiD διαθέτει δύο αρθρωτά χέρια με πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας και λεπτά, ανεξάρτητα κινούμενα δάχτυλα, ώστε να μπορεί να πιάνει και να μετακινεί αντικείμενα διαφορετικού μεγέθους. Η βάση του κινείται με τροχούς για μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο σπίτι, ενώ το «κεφάλι» του λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος τεχνητής νοημοσύνης, με κάμερες, μικρόφωνα και αισθητήρες που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να επικοινωνεί με φυσική ομιλία.

Πέρα από το πλύσιμο και την τακτοποίηση των ρούχων, η LG έδειξε το ρομπότ να ανοίγει το ψυγείο, να βγάζει τρόφιμα, να τοποθετεί φαγητό στον φούρνο, να φέρνει νερό ή άλλα αντικείμενα και γενικά να λειτουργεί ως πολυεργαλείο μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές του, παραμένει ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια πρώιμη επίδειξη τεχνολογίας και όχι για ένα προϊόν έτοιμο να μπει άμεσα στα σπίτια των καταναλωτών.

Μέχρι στιγμής, η LG δεν έχει ανακοινώσει τιμή ή ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ οι αργοί ρυθμοί και η προσεκτική εκτέλεση εργασιών – ειδικά στο δίπλωμα των ρούχων – δείχνουν ότι το «σπίτι χωρίς δουλειές» βρίσκεται ακόμα σε φάση… εξέλιξης.

Διαβάστε επίσης:

Πόσο απειλητική για το κλίμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη; – Το ενεργειακό αποτύπωμα, το… μεθάνιο και οι… άπειρες κιλοβατώρες

Οικιακοί βοηθοί AI: Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα ανθρωποειδή – Θα γεμίσουν τα σπίτια ρομπότ μπάτλερ το 2026;

Πώς η AI συγκλόνισε τον κόσμο το 2025 και τι ακολουθεί