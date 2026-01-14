search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:20
ΚΟΣΜΟΣ

14.01.2026 11:35

Ρωσία: Δύο νεκροί σε επιθέσεις ουκρανικών drones στο Ροστόφ (video)

14.01.2026 11:35
rostov_new
φωτογραφία αρχείου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην πόλη Ροστόφ της Ρωσία, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, «επίθεση drones» προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών και ζημιές σε δύο διαμερίσματα, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το άψυχο σώμα ενός άνδρα που σκοτώθηκε στην επίθεση βρέθηκε κατά τον καθαρισμό των συντριμμιών σε ένα από τα διαμερίσματα που υπέστησαν ζημιές.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις drones, οι οποίες είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας την περιφέρεια Ροστόφ, όπου προκλήθηκε φωτιά σε αρκετές εγκαταστάσεις σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» κατά αυτοκινήτου «το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά», σημείωσε στο Telegram o περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 16 ορόφων, προσθέτοντας ότι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνονται στο σημείο.

