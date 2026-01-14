search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:55
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 17:13

Συζήτηση με θέμα «Ο Κοεμτζής και οι σημερινοί Κοεμτζήδες» – Δευτέρα 26/1/2026 στις 21:00 στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative

14.01.2026 17:13
PHOTO KOEM 04 (1)

Με αφορμή την παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» η οποία ανεβαίνει, για δεύτερη χρονιά, στην σκηνή του ΘΕΑΤΡΟΥ NOŪS Creative, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Ο Κοεμτζής και οι σημερινοί Κοεμτζήδες» το διαχρονικό στερεότυπο της προσέγγισης ενός εγκληματία, με ομιλητές τον καθηγητή εγκληματολογίας Παν. ΕΚΠΑ κ. Γιάννη Πανούση, τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, ενώ παρεμβαίνει on line o Δικηγόρος και Συγγραφέας του έργου Βαγγέλης Γέττος. Την ομιλία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης από την εφημερίδα τα ΝΕΑ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν και οι συντελεστές της παράστασης: ο σκηνοθέτης Κώστας Κιμούλης και ο πρωταγωνιστής Μάρκος Γέττος.

Πρόγραμμα:

Παράσταση στις 20:00 και αμέσως μετά ξεκινάει η συζήτηση:

Το θέμα της συζήτησης θα είναι γύρω από τις ερωτήσεις:

Τι είχε συμβεί στην περίπτωση του Νίκου Κοεμτζή και ποιος όπλισε το χέρι του, ενώ ο ίδιος το είχε χαρακτηρίσει σαν «μια κακή στιγμή»;

Πενήντα δύο (52) χρόνια μετά, ποιο είναι το ψυχολογικό υπόβαθρο ενός δολοφόνου;

Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό και ένας «κανονικός» άνθρωπος μεταμορφώνεται σε «τέρας»;

Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και τι ρόλο παίζει ο χαρακτήρας, η οικογένεια, η κοινωνία, η παιδεία, η εξουσία; τα ΜΜΕ και η δικαιοσύνη…;

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative

Τροίας 34 και Πατησίων Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

antonis-saoulidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

russian embassy cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

agrotes-234235-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκός καπνός» από τους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο, με τα τρακτέρ στα μπλόκα – Όρους θέτει το Μαξίμου

kiara ferani 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αθωώθηκε η influencer Κιάρα Φεράνι για τις κατηγορίες για απάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:48
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

antonis-saoulidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

russian embassy cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

1 / 3