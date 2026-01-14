Συζήτηση με θέμα «Ο Κοεμτζής και οι σημερινοί Κοεμτζήδες» – Δευτέρα 26/1/2026 στις 21:00 στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative

Με αφορμή την παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» η οποία ανεβαίνει, για δεύτερη χρονιά, στην σκηνή του ΘΕΑΤΡΟΥ NOŪS Creative, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Ο Κοεμτζής και οι σημερινοί Κοεμτζήδες» το διαχρονικό στερεότυπο της προσέγγισης ενός εγκληματία, με ομιλητές τον καθηγητή εγκληματολογίας Παν. ΕΚΠΑ κ. Γιάννη Πανούση, τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, ενώ παρεμβαίνει on line o Δικηγόρος και Συγγραφέας του έργου Βαγγέλης Γέττος. Την ομιλία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης από την εφημερίδα τα ΝΕΑ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν και οι συντελεστές της παράστασης: ο σκηνοθέτης Κώστας Κιμούλης και ο πρωταγωνιστής Μάρκος Γέττος.

Πρόγραμμα:

Παράσταση στις 20:00 και αμέσως μετά ξεκινάει η συζήτηση:

Το θέμα της συζήτησης θα είναι γύρω από τις ερωτήσεις:

Τι είχε συμβεί στην περίπτωση του Νίκου Κοεμτζή και ποιος όπλισε το χέρι του, ενώ ο ίδιος το είχε χαρακτηρίσει σαν «μια κακή στιγμή»;

Πενήντα δύο (52) χρόνια μετά, ποιο είναι το ψυχολογικό υπόβαθρο ενός δολοφόνου;

Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό και ένας «κανονικός» άνθρωπος μεταμορφώνεται σε «τέρας»;

Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και τι ρόλο παίζει ο χαρακτήρας, η οικογένεια, η κοινωνία, η παιδεία, η εξουσία; τα ΜΜΕ και η δικαιοσύνη…;

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative

Τροίας 34 και Πατησίων Αθήνα