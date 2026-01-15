​Στο ΥΜΑΘ-Διοικητήριο η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Special Olympics Hellas και Λεσχών Lions Β. Ελλάδος

Παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα Τομέα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα, το Υπουργείο φιλοξένησε στο εμβληματικό Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιανουαρίου, την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Special Olympics Hellas και του Θέματος 117Β Λεσχών Lions Βορείου Ελλάδος. Οι δύο Οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την προώθηση δράσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία της Μακεδονίας και Θράκης, ενισχύοντας τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της μακρόχρονης παγκόσμιας συνεργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Λεσχών Lions (Lions Clubs International) με τα Special Olympics International, η οποία από το 2001 προωθεί τη δράση Mission: Inclusion και το πρόγραμμα Opening Eyes, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές παγκοσμίως.

Με το Μνημόνιο, οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται να συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προώθηση των αξιών της αποδοχής και της ισότητας, την ενίσχυση των προγραμμάτων Healthy Athletes® και Opening Eyes, με τη συμβολή εθελοντών Lions σε ελέγχους όρασης, ακοής και γενικής υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων Unified Sports®, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, υπογράμμισε: «Όταν φορείς, οργανισμοί και η Πολιτεία συνεργάζονται με κοινό στόχο, το αποτέλεσμα έχει πραγματική αξία για την κοινωνία. Η σύμπραξη των Special Olympics Hellas με τις Λέσχες Lions Β. Ελλάδος δείχνει στην πράξη πόσα μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τέτοιες συνέργειες. Η Πολιτεία στηρίζει πρωτοβουλίες που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αξιοποιούν τον αθλητισμό ως μέσο ένταξης και ισότιμης συμμετοχής».

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό για τη φιλοξενία και την τιμητική παρουσία του, καθώς και για τη στήριξή του στην παρούσα πρωτοβουλία. Η συνεργασία μας με τις Λέσχες Lions Β. Ελλάδος ενισχύει ουσιαστικά το έργο των Special Olympics Hellas και δημιουργεί νέες δυνατότητες συμμετοχής και υποστήριξης για τους αθλητές μας. Μέσα από κοινές δράσεις στους τομείς του αθλητισμού, της υγείας και του εθελοντισμού, επιδιώκουμε να διευρύνουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματός μας και να προωθήσουμε στην πράξη την ένταξη και την αποδοχή».

Ο Κυβερνήτης του Θέματος 117Β Λεσχών Lions Βορείου Ελλάδος, κ. Πάνος Συνοδινός, ανέφερε: «Για τις Λέσχες Lions Β. Ελλάδος, η συνεργασία με τα Special Olympics Hellas αποτελεί φυσική συνέχεια της διαχρονικής μας δέσμευσης στην κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό. Με την ίδρυση και υποστήριξη των Λεσχών Lions “Champions” και τη συμμετοχή μας σε κοινές δράσεις, δίνουμε τη δυνατότητα στα μέλη μας να συμβάλουν ενεργά στη στήριξη των ατόμων με νοητική αναπηρία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Η συνεργασία των δύο Οργανισμών βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τη διαφάνεια και το κοινό όραμα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και προσφοράς.