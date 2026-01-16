search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
16.01.2026 14:36

Ανάρτηση Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στις Κυκλάδες

16.01.2026 14:36
ktimatologio 876- new

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου,  Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 ξεκινάει η Ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν: 

• Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) 

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία είναι μέχρι τις 19-03-2026.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:              

Καλλικρατικός ΔήμοςΠροκαποδιστριακοί ΟΤΑ
ΑΝΔΡΟΥΑΜΟΛΟΧΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟΥ, ΑΠΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ, ΑΡΝΑ, ΒΙΤΑΛΙΟΥ, ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ, ΓΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΚΟΧΥΛΟΥ, ΛΑΜΥΡΩΝ, ΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΥ), ΜΠΑΤΣΙΟΥ, ΟΡΜΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ, ΠΙΤΡΟΦΟΥ, ΣΤΕΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΙΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ
ΑΝΑΦΗΣΑΝΑΦΗΣ
ΘΗΡΑΣΒΟΘΩΝΟΣ, ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ, ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΘΗΡΑΣ), ΟΙΑΣ
ΙΗΤΩΝΙΗΤΩΝ
ΣΙΚΙΝΟΥΣΙΚΙΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΚΕΑΣΚΕΑΣ
ΚΥΘΝΟΥΔΡΥΟΠΙΔΟΣ, ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥΑΔΑΜΑΝΤΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΥΣΕΡΙΦΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, ΒΡΟΥΤΣΗ, ΘΟΛΑΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΑΠΕΡΑΘΟΥ, ΒΙΒΛΟΥ, ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ, ΓΑΛΗΝΗΣ, ΓΛΙΝΑΔΟΥ, ΔΑΜΑΡΙΩΝΟΣ, ΔΑΝΑΚΟΥ, ΔΟΝΟΥΣΗΣ, ΕΓΓΑΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ, ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ, ΚΟΡΩΝΟΥ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, ΜΕΛΑΝΩΝ, ΜΕΣΗΣ, ΜΟΝΗΣ, ΝΑΞΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΑΓΚΡΙΟΥ, ΣΚΑΔΟΥ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ, ΦΙΛΟΤΙΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ΚΩΣΤΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ, ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΥ
ΤΗΝΟΥΑΓΑΠΗΣ, ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ, ΚΤΙΚΑΔΟΥ, ΚΩΜΗΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΣΤΕΝΗΣ, ΤΗΝΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ, ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ, ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

  • ΑΘΗΝΑΣ, Αμβροσίου Φραντζή 48 και Αμεινοκλέους, ΤΚ 11744, Νέος Κόσμος, ΑΘΗΝΑ
  • ΑΝΔΡΟΥ, Μελίνας Μερκούρη 1 (δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου), ΤΚ 84501, ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
  • ΤΗΝΟΥ, Λεωφόρος Τριποτάμου 1, (Δίπλα στο Κτημ. Γραφείο Τήνου), ΤΚ 84200, ΤΗΝΟΣ
  • ΚΕΑΣ, Άγιος Γεώργιος Κορησία, (δίπλα στο Κτημ. Γραφείο ΚΕΑΣ), ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ-ΒΟΥΡΚΑΡΙ, ΤΚ 84002, ΚΕΑ
  • ΜΥΚΟΝΟΥ, Πνευματικό κέντρο Άνω Μεράς Μυκόνου “ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΝΩΜΕΡΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ”, Επαρχιακή οδός Μυκόνου Άνω Μεράς (Δίπλα στο μνημείο  Ηρώων),ΤΚ 84600, ΜΥΚΟΝΟΣ
  • ΣΕΡΙΦΟΥ, ΛΙΒΑΔΙ  (έναντι ταχυδρομείου), ΤΚ 84005, ΣΕΡΙΦΟΣ
  • ΝΑΞΟΥ, Οδός Κοντολέoντος, συμβολή Επαρχιακής Οδού Νάξου Εγκαρών και Περιφερειακής οδού Χώρας Νάξου, ΤΚ 84300, ΝΑΞΟΣ
  • ΠΑΡΟΥ, Εμπορικό Κέντρο Νάουσας (πίσω από την παλιά Τράπεζα Πειραιώς), Περιοχή Βουνάλι, Επαρχιακή οδός Νάουσας Παροικιάς, ΤΚ 84401, ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΣ
  • ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ”, Επαρχιακή οδός Φηρών – Όρμου Περίσσης, ευθεία Φηρών- Πύργου, ΤΚ 84700, ΜΕΣΣΑΡΙΑ
  • ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Σαράφη 48Β  ΤΚ 55132, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης

Καθημερινά 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00

Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού (Καθημερινά 08:00-16:00)

801 4000 100  για κλήσεις από σταθερό (χρέωση σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για Ειδικούς Μη Γεωγραφικούς αριθμούς)

231 6005 400  για κλήσεις από κινητό ή σταθερό  (χρέωση σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου)

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.kthma.gr/

email: [email protected] (αποκλειστικά για πληροφορίες)

Πληροφορίες και στον ιστότοποwww.ktimatologio.gr

