ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη METLEN μεταφράζεται σε χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ για ένα πακέτο επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα, που βάζει στο ίδιο κάδρο τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου στο ιστορικό εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος». Στόχος είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή δύο κρίσιμων πρώτων υλών που θεωρούνται «κλειδιά» για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αλλά και να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές.

Το επενδυτικό πλάνο θα τρέξει σε δύο σημεία: στα μεταλλεία βωξίτη στην περιοχή Παρνασσού–Γκιώνας και στο βιομηχανικό συγκρότημα αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου ήδη «χτίζεται» η μονάδα γαλλίου. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ εντάσσεται στο πλαίσιο του REPowerEU και ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι το έργο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα στηρίξει θέσεις εργασίας και θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω πιο σύγχρονων βιομηχανικών πρακτικών.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο» για τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η τράπεζα χρηματοδοτεί για πρώτη φορά παραγωγή γαλλίου στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τόνισε ότι η επένδυση ενισχύει την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες και βάζει για πρώτη φορά το γάλλιο σε βιομηχανική παραγωγή εντός ΕΕ, ενώ πρόκειται για την τρίτη συνεργασία της ΕΤΕπ με τη METLEN.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 2 εκατ. τόνων βωξίτη, 1.265.000 τόνων αλουμίνας (από 865.000 σήμερα) και 50 ΜΤ γαλλίου για πρώτη φορά. Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει από έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων βωξίτη έως νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη γραμμή παραγωγής γαλλίου, επέκταση και εκσυγχρονισμό της αλουμίνας, έργα ενεργειακής τροφοδοσίας, αναβάθμιση λιμένα, καθώς και οδικές και αντιπλημμυρικές υποδομές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γάλλιο, καθώς αποτελεί υποπροϊόν ορισμένων ποιοτήτων βωξίτη κατά την παραγωγή αλουμίνας και σήμερα παράγεται σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα. Οι περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές από τον Ιούλιο του 2023 ανέδειξαν –όπως σημειώνεται– την ανάγκη διαφοροποίησης πηγών εφοδιασμού. Η METLEN εκτιμά ότι, με την επένδυση, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές γαλλίου θα υποκατασταθούν πλήρως, ενισχύοντας την παραγωγή τεχνολογιών που εκτείνονται από την ενεργειακή μετάβαση έως την άμυνα, όπως εφαρμογές σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, LED και μαγνήτες διαρκείας.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι η παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου θα προορίζεται για εξαγωγές προς Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και έχει λάβει «σφραγίδα αριστείας» STEP SEAL από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει έναρξη παραγωγής για τον βωξίτη εντός του 2026, σταδιακά από το 2027 για αλουμίνα και γάλλιο και πλήρη λειτουργία το 2028.

