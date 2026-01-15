Ελληνικά Οινοποιεία: Συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου από 1/1/2026

Την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» αναλαμβάνει ο όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία, στο πλαίσιο συμφωνίας που τίθεται σε ισχύ από 1/1/2026 και έχει διάρκεια 12 ετών. Η συμφωνία αφορά την εμπορική εκπροσώπηση και τοποθετεί στο ίδιο σχήμα έναν ιστορικό συνεταιρισμό της Θεσσαλίας και έναν ιδιωτικό όμιλο με οργανωμένο δίκτυο και χαρτοφυλάκιο σε κρασί και αποστάγματα.

Το βασικό ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι πώς θα «περάσουν» τα προϊόντα της «Δήμητρας» σε περισσότερα ράφια και περισσότερα σημεία κατανάλωσης, μέσα από τις υποδομές και τα κανάλια διάθεσης του ομίλου. Σε τέτοιου τύπου συμφωνίες, η επόμενη ημέρα κρίνεται από πρακτικά θέματα: σταθερότερη κάλυψη της αγοράς, καλύτερη οργάνωση διανομής, ενιαία πολιτική πωλήσεων, καθώς και ισχυρότερη παρουσία σε HoReCa, κάβες και λιανεμπόριο όπου υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης.

Η διάρκεια της συμφωνίας (12ετία) παραπέμπει σε συνεργασία που δεν «στήνεται» για μια γρήγορη σεζόν, αλλά για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι θα υπάρξει πλάνο για την εμπορική ανάπτυξη των βασικών κωδικών, αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου, πιθανές αλλαγές σε συσκευασίες/τοποθέτηση, και κυρίως πίεση ώστε τα προϊόντα να αποκτήσουν πιο σταθερή παρουσία εκεί όπου μέχρι σήμερα ήταν πιο περιορισμένα ή «τοπικά».

Ο συνεταιρισμός «Η Δήμητρα» είναι από τους παλαιότερους της χώρας, με ίδρυση το 1918, από πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο. Η παραγωγή του περιλαμβάνει οίνους και αποστάγματα, με ισχυρή αναφορά στο Θεσσαλικό Τσίπουρο, ενώ στο χαρτοφυλάκιο αναφέρονται και εμπορικά σήματα όπως ΑΝΕΜΕΛΟ, ΦΙΛΥΡΑ και ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για τα Ελληνικά Οινοποιεία, η συμφωνία εντάσσεται σε στρατηγική διεύρυνσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς ο όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία σε πολλαπλά σήματα (αναφέρονται ενδεικτικά Boutari, Semeli, Scalarea, Noctera, IOΛΗ). Το «στοίχημα» εδώ δεν είναι απλώς να προστεθούν νέοι κωδικοί, αλλά να υπάρξει συμπληρωματικότητα: ποια προϊόντα «κουμπώνουν» στα υπάρχοντα κανάλια, πού υπάρχει κενό τιμής ή κατηγορίας και πού μπορούν να χτιστούν νέες πωλήσεις χωρίς εσωτερικό ανταγωνισμό.

Από πλευράς συνεταιρισμού, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην επίδραση που θα έχει η συμφωνία στην καθημερινότητα της παραγωγής: σταθερότερη απορρόφηση, καλύτερος προγραμματισμός και, εφόσον επιβεβαιωθούν οι στόχοι, ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης σε βάθος χρόνου. Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, γίνεται λόγος για ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσα στην επόμενη τριετία, κάτι που μένει να φανεί στην πράξη μέσα από τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς και τις δυνατότητες διείσδυσης.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 το εμπορικό μοντέλο αλλάζει: η «Δήμητρα» περνά σε αποκλειστική διάθεση από έναν μεγάλο παίκτη. Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε πραγματική επέκταση παρουσίας θα κριθεί στο πρώτο 12μηνο, από το πόσο γρήγορα θα στηθεί το δίκτυο, θα «δουλέψουν» οι πωλήσεις και θα αποτυπωθεί η αλλαγή στα σημεία που μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν συστηματικά τα προϊόντα του συνεταιρισμού.

