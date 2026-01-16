search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.01.2026

«Η Αθήνα σε ακούει»: Πώς λειτουργούν η πλατφόρμα Novoville και η γραμμή 1595 του Δήμου, που δέχονται αιτήματα των πολιτών (video)

16.01.2026 11:54
doukas_1601_1920-1080_new

Σε ανάρτηση για την πλατφόρμα Novoville App και τη γραμμή 1595 προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας πως «η Αθήνα σε ακούει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δούκα:

«Η Αθήνα σε ακούει.
Μέσα από το Novoville App και το 1595 τα αιτήματα σας φτάνουν σε εμάς. 
Καταγράφονται, προχωρούν, υλοποιούνται.
Για μια πόλη που δεν προσπερνά, αλλά ανταποκρίνεται.
Κάθε μέρα».

Novoville

Η Novoville είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει στους πολίτες να επικοινωνούν εύκολα με τον Δήμο τους για να αναφέρουν προβλήματα (π.χ. λακκούβες, φωτισμός) και να παρακολουθούν την εξέλιξη της επίλυσής τους, φέρνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή, με διαφάνεια και ταχύτητα. Οι πολίτες στέλνουν το αίτημά τους, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου το αναλαμβάνει και ο δημότης ενημερώνεται ζωντανά μέχρι την ολοκλήρωση. 

Τι κάνει:

  • Υποβολή Αιτημάτων: Μέσω της εφαρμογής ή του web app, μπορείς να στείλεις αναφορά για ζητήματα καθημερινότητας.
  • Ενημέρωση: Λαμβάνεις ειδοποιήσεις για την πορεία του αιτήματός σου (σε εξέλιξη, επιλύθηκε, κ.λπ.).
  • Διαφάνεια: Παρακολουθείς πώς διαχειρίζονται τα προβλήματα στην πόλη σου. 

Πώς λειτουργεί:

  1. Κατεβάζεις την εφαρμογή (Android/iOS) ή χρησιμοποιείς το WebApp του Δήμου.
  2. Δημιουργείς Αναφορά: Επιλέγεις τοποθεσία, είδος αιτήματος, προσθέτεις περιγραφή/φωτογραφία.
  3. Αποστολή: Το αίτημα φτάνει στον Δήμο, ο οποίος το δρομολογεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  4. Παρακολούθηση: Ενημερώνεσαι για την πρόοδο έως την τελική επίλυση.

Γραμμή 1595

Η γραμμή 1595 είναι η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων, που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα (βλάβες, αδέσποτα, ανάγκες αστέγων) και να λαμβάνουν πληροφορίες για δημοτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο επαφής για την καθημερινότητα της πόλης και την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. 

Πώς λειτουργεί:

  1. Κλήση: Καλέστε το 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή νύχτα, 365 ημέρες το χρόνο.
  2. Αναφορά: Ενημερώνετε το τηλεφωνικό κέντρο για θέματα όπως:
    • Βλάβες (φωτισμός, κάδοι, πεζοδρόμια).
    • Εγκαταλελειμμένα οχήματα.
    • Αστέγους που χρειάζονται βοήθεια (ειδικά σε ακραία καιρικά φαινόμενα).
    • Αδέσποτα ζώα σε ανάγκη.
    • Αιτήματα κλάδευσης δέντρων.
  3. Πληροφόρηση: Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για ψηφιακές υπηρεσίες, ραντεβού, εκδηλώσεις και νομικά πρόσωπα του δήμου (όπως Τεχνόπολη).
  4. Δράση: Το εξειδικευμένο προσωπικό καταγράφει το αίτημα και το προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση επίλυση. 

Στην ουσία, λειτουργεί ως ένα «one-stop-shop» για τις ανάγκες των κατοίκων της Αθήνας, ενισχύοντας την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του δήμου.

