«Η Αθήνα σε ακούει»: Πώς λειτουργούν η πλατφόρμα Novoville και η γραμμή 1595 του Δήμου, που δέχονται αιτήματα των πολιτών (video)

Σε ανάρτηση για την πλατφόρμα Novoville App και τη γραμμή 1595 προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας πως «η Αθήνα σε ακούει».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Δούκα:
«Η Αθήνα σε ακούει.
Μέσα από το Novoville App και το 1595 τα αιτήματα σας φτάνουν σε εμάς.
Καταγράφονται, προχωρούν, υλοποιούνται.
Για μια πόλη που δεν προσπερνά, αλλά ανταποκρίνεται.
Κάθε μέρα».
Η Novoville είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει στους πολίτες να επικοινωνούν εύκολα με τον Δήμο τους για να αναφέρουν προβλήματα (π.χ. λακκούβες, φωτισμός) και να παρακολουθούν την εξέλιξη της επίλυσής τους, φέρνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή, με διαφάνεια και ταχύτητα. Οι πολίτες στέλνουν το αίτημά τους, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου το αναλαμβάνει και ο δημότης ενημερώνεται ζωντανά μέχρι την ολοκλήρωση.
Τι κάνει:
Πώς λειτουργεί:
Η γραμμή 1595 είναι η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων, που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα (βλάβες, αδέσποτα, ανάγκες αστέγων) και να λαμβάνουν πληροφορίες για δημοτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο επαφής για την καθημερινότητα της πόλης και την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες.
Πώς λειτουργεί:
Στην ουσία, λειτουργεί ως ένα «one-stop-shop» για τις ανάγκες των κατοίκων της Αθήνας, ενισχύοντας την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του δήμου.
