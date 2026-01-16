Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Α/Κ Λιβανάτων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λιβανάτων (149,555ο χλμ.), από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν διαδοχικά και σε πολλαπλές φάσεις.

Ακολουθεί ενημέρωση για τις τέσσερις πρώτες φάσεις που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19/1 και θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 22/1:

1η φάση: Αποκλεισμός της λωρίδας επιβράδυνσης από το 150ο χλμ. έως και το 149,7ο χλμ. καθώς και της ράμπας εξόδου του Α/Κ Λιβανάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αρκίτσας και θα κατευθύνονται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ στον Α/Κ Λιβανάτων. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της κάθετης οδού στη συμβολή της με τη ράμπα εξόδου προς Αθήνα και της αριστερής παράπλευρης οδού (στο ρεύμα προς Λιβανάτες). Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Παραλία.

2η φάση: Αποκλεισμός της ράμπας εισόδου στον Α/Κ Λιβανάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο, θα κατευθύνονται είτε μέσω της δεξιάς είτε μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού και θα εισέρχονται σε αυτόν από τον Α/Κ Αταλάντης στο 145,325ο χλμ. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της κάθετης οδού στη συμβολή με τη ράμπα εισόδου προς Αθήνα και της αριστερής παράπλευρης οδού (στο ρεύμα προς παραλία). Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Λιβανάτες.

3η φάση: Αποκλεισμός της λωρίδας επιβράδυνσης από το 149,15ο χλμ. έως και το 149,4ο χλμ. καθώς και της ράμπας εξόδου του Α/Κ Λιβανάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Οι οδηγοί θα πραγματοποιούν έξοδο από τον Α/Κ Αταλάντης και θα κατευθύνονται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ στον Α/Κ Λιβανάτων. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της κάθετης οδού στη συμβολή με τη ράμπα εξόδου προς Λαμία και της δεξιάς παράπλευρης οδού (στο ρεύμα προς παραλία). Η κίνηση θαπραγματοποιείται μεεναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Λιβανάτες.

4η φάση: Αποκλεισμός της ράμπας εισόδου στον Α/Κ Λιβανάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο, θα κατευθύνονται είτε μέσω της δεξιάς είτε μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού για είσοδο σε αυτόν, από τον Α/Κ Αρκίτσας στο 154,5ο χλμ., Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της κάθετης οδού στη συμβολή με τη ράμπα εισόδου προς Λαμία και της δεξιάς παράπλευρης οδού (στο ρεύμα προς Λιβανάτες). Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Παραλία.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για τα υπόλοιπα στάδια των εργασιών.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.