Μητσοτάκης από το Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα»

Το μήνυμα «πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (17/01) σε πολίτες, κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Αμαρουσίου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική», τόνισε, επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998. Ο Κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρα στηρίζεται στις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κασσάνδρες. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε από όρια του προϋπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», τόνισε.

Αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ, τον Μάιο, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση». «Είμαι 10 χρόνια πρόεδρος της ΝΔ. Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα», υπογράμμισε.

O χαιρετισμός του πρωθυπουργού στη συνάντηση με πολίτες στο Μαρούσι

«Καταρχάς, καλημέρα σας. Να ευχηθώ να έχουμε μία καλή χρονιά, με υγεία, προκοπή, σε εσάς, στις οικογένειές σας, να είναι μια καλή χρονιά για την πατρίδα μας, με ακόμα περισσότερες επιτυχίες για το κόμμα μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά, πρωτίστως, επιτυχίες για τη χώρα μας.

Το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και το λέω αυτό διότι έχει ξεχωριστή σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να κρατάμε το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας ασφαλές.

Και πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το 2026, αλλά να σηματοδοτήσουμε και την πορεία στην οποία θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα, από την υποδοχή της πρώτης φρεγάτας Belharra, του «Κίμωνα», την οποία παρακολουθήσατε πριν από δύο ημέρες.

Αυτή η επιλογή είναι μία επιλογή και ουσιαστική και συμβολική. Kαι για να δανειστώ μία ναυτική ορολογία: «πρόσω ολοταχώς». Πρόσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, στη συνεχή ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θυμίζω ότι αυτή είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τις οποίες θα υποδεχθούμε στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών. Θυμίζω ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει μεγάλο πλοίο επιφανείας από το 1998, τότε παραλάβαμε την τελευταία μας φρεγάτα.

Και βέβαια, μαζί με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της, η φρεγάτα αυτή έχει και ένα πλήρωμα από νέες και νέους, στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πολλές γυναίκες, εξειδικευμένους. Διότι δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, πρώτα και πάνω απ΄ όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας στηρίζεται στους άντρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, τους οποίους στηρίζουμε με αυξήσεις απολαβών και με καλύτερη προοπτική καριέρας, έτσι ώστε να ξανακάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μία ελκυστική απασχόληση, ένα ελκυστικό επάγγελμα για τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας.

Δεν θέλω να πω πολλά, φίλες και φίλοι, σήμερα, γιατί ο σκοπός ήταν να κάνουμε μία βόλτα, να δούμε πώς λειτουργεί η αγορά. Να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τις ημέρες των γιορτών η αγορά λειτούργησε καλά, κόντρα στις «Κασσάνδρες» και σε αυτούς οι οποίοι μονίμως επιμένουν να τα βλέπουν «μαύρα» στη χώρα μας.

Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε, όμως, εδώ για να στηρίξουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Από τα τέλη αυτού του μήνα, όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Αυτή είναι η πολιτική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, χωρίς να ξεφύγουμε από τα όρια του προϋπολογισμού, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας μας, χτίζοντας βήμα-βήμα την αξιοπιστία της χώρας μας με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό, χωρίς ακρότητες. Αυτό είναι το DNA της παράταξής μας, αυτό θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε.

Και είμαι σίγουρος ότι το 2026 θα είναι μία πολύ καλή χρονιά για τη χώρα, θα είναι μία πολύ καλή χρονιά για την παράταξή μας.

Τον Μάιο θα έχουμε το Συνέδριό μας, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή η οποία θα μας οδηγήσει τελικά την άνοιξη του 2027 σε μία ακόμα μεγάλη εκλογική επικράτηση.

Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, για τη στήριξή σας στη μεγάλη μας παράταξη.

Χαίρομαι κάθε φορά όταν επισκέπτομαι ειδικά το Μαρούσι. Θυμάμαι το 2004, όταν πρωτοξεκίνησα τότε ως νέος υποψήφιος βουλευτής, τις πρώτες συγκεντρώσεις. Χαίρομαι που βλέπω ανάμεσά μας και φίλους οι οποίοι με είχαν στηρίξει τότε στα πρώτα μου βήματα.

Είμαι δέκα χρόνια τώρα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σας είχα δώσει μία δέσμευση όταν με εκλέξατε το 2016, ότι θα ξανακάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Αυτό κάναμε.

Και σήμερα, κρατήστε το αυτό, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία εγγυάται και τη σταθερότητα και την ασφάλεια και την προκοπή στη χώρα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά, όλα τα καλά.»

