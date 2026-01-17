search
17.01.2026 14:03

Πέθανε ο πατέρας του αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζου Μαρούδα

17.01.2026 14:03
rizos_maroudas

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το ΚΚΕ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή.

«Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η κηδεία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 18/1/2026 στην Ανατολή Αγιάς.

Σύμφωνα με το thessaliatv, ο 89χρονος έδινε τις τελευταίες εβδομάδες μάχη για τη ζωή του και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Λάρισας.

