Σοκαρισμένο το Αγρίνιο από την δολοφονία του προέδρου του Λιθοβουνίου Κώστα Αλεξανδρή

Έγκλημα πάθους ή άλλες επαγγελματικές διαφορές είναι το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές για τη δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή, προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος έπεσε νεκρός από την καραμπίνα 44χρονου κατοίκου διπλανού χωριού.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής ο οποίος μίλησε στο topontiki οι δυο άνδρες είχαν από παλιά προσωπικές διαφορές. «Οι δυο τους είχαν τσακωθεί και πριν από καιρό όταν ο πρόεδρος της κοινότητας είχε απειλήσει τον δράστη για προσωπικούς λόγους».

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα σε προκαθορισμένο σημείο. Τη στιγμή που ο 50χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και διερχόταν από το σημείο, δέχθηκε πυρά με καραμπίνα. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος εντοπίστηκε και δεύτερη καραμπίνα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι οι δύο άνδρες είχαν κλείσει ραντεβού για να συναντηθούν.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο φερόμενος ως δράστης επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να είπε, παραδίδοντας παράλληλα και το όπλο της δολοφονίας. Αστυνομικοί τον εντόπισαν άμεσα και τον οδήγησαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας, όπου και κρατείται.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρα της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα και θύτης διατηρούσαν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, ενώ το τελευταίο διάστημα είχαν σοβαρές διαφορές και έναν έντονο καυγά που φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για το φονικό. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να διερευνώνται και ερωτικά κίνητρα, καθώς τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο σε μια υπόθεση που έχει παγώσει ολόκληρη την περιοχή.

