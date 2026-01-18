Νορβηγία για δασμούς Τραμπ: «Προς το παρόν» όχι στα αντίμετρα σε αμερικανικές εισαγωγές

«Όχι προς το παρόν», στα αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών λέει η Νορβηγία με αφορμή την ανακοίνωση της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα σε κοινή δήλωσή τους οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

Διαβάστε επίσης:

«Πάγωσαν» οι ηγέτες κρατών με το «εισιτήριο» του 1 δισ. που θέλει ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Υπονομεύει το έργο του ΟΗΕ»

Γερμανία: Απέσυρε τους στρατιώτες από την Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Ινδονησία: Εντοπίστηκε σορός επιβάτη από το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη