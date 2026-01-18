search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 20:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 18:15

Νορβηγία για δασμούς Τραμπ: «Προς το παρόν» όχι στα αντίμετρα σε αμερικανικές εισαγωγές

18.01.2026 18:15
norwayUSA1

«Όχι προς το παρόν», στα αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών λέει η Νορβηγία με αφορμή την ανακοίνωση της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα σε κοινή δήλωσή τους οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

Διαβάστε επίσης:

«Πάγωσαν» οι ηγέτες κρατών με το «εισιτήριο» του 1 δισ. που θέλει ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Υπονομεύει το έργο του ΟΗΕ»

Γερμανία: Απέσυρε τους στρατιώτες από την Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Ινδονησία: Εντοπίστηκε σορός επιβάτη από το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ufo_vretania_1004_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χέλεν Μακόου: Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή των συγγενών των Τεμπών για τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train: «Απαράδεκτη η ανανέωση»

aelAris11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Άρης 1-0: Ανάσα για τους «βυσσινί», σύννεφα για τον Χιμένεθ

masoud_pezeshkian_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Οποιαδήποτε επίθεση στον Χαμενεΐ ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του Ιράν» – Απειλεί με «οδυνηρή απάντηση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 19:55
ufo_vretania_1004_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χέλεν Μακόου: Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή των συγγενών των Τεμπών για τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train: «Απαράδεκτη η ανανέωση»

1 / 3