Ταΰγετος: Η ΕΜΑΚ έφθασε στους ορειβάτες, σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά των οκτώ ορειβατών, που εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, στον Ταΰγετο.

Διασώστες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, και υπολογίζεται ότι η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στους πρόποδες θα διαρκέσει δύο ώρες.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού άρχισε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), όταν το Συντονιστικό Κέντρο δέχθηκε κλήση μέσω του 112.

Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΡΤ, τραυματίες είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.

Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, όμως κάποιος από γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Δύο από τους τέσσερις δεν μπορούν να περπατήσουν. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο της ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας. Από αέρος συνδράμει ελικόπτερο Super Puma μαζί με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ που χειρίζεται drones, ενώ στο σημείο βρίσκονται και εθελοντικές ομάδες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σπάρτης, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, Επιπλέον, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν αρχικά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί θα οδηγηθούν στη συέχεια στο νοσοκομείο.

