ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:23
19.01.2026 12:15

Χίος: Προπονητής κατηγορείται για επίθεση σε γυναίκα διαιτητή

19.01.2026 12:15
Για ένα θλιβερό επεισόδιο γίνεται λόγος στο τοπικό πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας στη Χίο, με τον προπονητή του Κανάρη να κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε γυναίκα διαιτητή.

Η αναμέτρηση Όμηρος Καλλιμασιάς – Κανάρης Νενήτων στη Χίο, ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο σκορ 1-1, αλλά αμαυρώθηκε από ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το arenachios.gr, ο προπονητής του Κανάρη, Δημοσθένης Κάβουρας, εμφανίζεται να κινήθηκε εναντίον της βοηθού διαιτητή, Αγγελίνας Οικονομοπούλου, η οποία και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Στο παιχνίδι υπήρχε τριάδα γυναικών διαιτητών, με τις Αγγελική Κατσάλα, Ανθή Σελλή και Αγγελίνα Οικονομοπούλου να διευθύνουν την αναμέτρηση και να έχουν υπογράψει μήνυση εναντίον του προπονητή του Κανάρη, για επίθεση εναντίον τους, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά.

