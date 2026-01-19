search
ADVERTORIAL

19.01.2026 15:25

Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά

19.01.2026 15:25
elin

Η ελίν, για άλλη μία χρονιά, επιβεβαιώνει  τη σταθερή της παρουσία ανάμεσα στις πλέον αξιόπιστες επιχειρήσεις της χώρας, λαμβάνοντας για 11η φορά τη διάκριση “True Leaders” της ICAP CRIF, του μοναδικού πιστοποιημένου Credit Rating Agency στην Ελλάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ESMA. Πρόκειται για μια αναγνώριση που αποτυπώνει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, μετά από αξιολόγηση 85.000 επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμό για το 2024, η ελίν ξεχώρισε, πληρώντας ταυτόχρονα τέσσερα αυστηρά μετρήσιμα και απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια.

Με σταθερό οδηγό τις αξίες της κατά τα 70 χρόνια παρουσίας της στον κλάδο, και με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, η ελίν συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό κλάδο, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η παρουσία της εταιρείαςστη λίστα των True Leaders για ακόμα μια φορά, δεν αποτελεί απλώς μια διάκριση αλλά επιβεβαίωση της μακροχρόνιας δυναμικής της πορείας και του ηγετικού της ρόλου στην αγορά ενέργειας. Με υπευθυνότητα και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, η ελίν συνεχίζει να εξελίσσεται, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ελληνική αγορά ενέργειας.

