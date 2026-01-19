Ημέρες ART/TECH από την COSMOTE TELEKOM: Μια γιορτή τέχνης, τεχνολογίας και μουσικής για όλους

Η COSMOTE TELEKOM διοργανώνει τις Ημέρες ART/TECH, μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη, την τεχνολογία και τη μουσική. Από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα μετατραπεί σε έναν κόμβο ψηφιακής δημιουργίας, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνολογίας ως μέσο έμπνευσης, παιχνιδιού και σύνδεσης.

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» συνδέουν την τεχνολογία με την πολιτιστική δημιουργία, προσφέροντας στους επισκέπτες πρωτότυπες εμπειρίες που γεφυρώνουν τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο.

Τι θα ζήσουν οι επισκέπτες:

«COSMOTE TELEKOM medusa valley» | Μία ολογραφική «θάλασσα» στο κέντρο της Τεχνόπολης: Η πρωτοποριακή διαδραστική εγκατάσταση βρίσκεται στον πυρήνα των «Ημερών ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM». Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (AR/VR), οι επισκέπτες θα βιώσουν μια μοναδική εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία και την αλληλεπίδραση με ολογραφικά θαλάσσια «πλάσματα» (φωτεινές μέδουσες αντιδρούν στην ανθρώπινη παρουσία μέσα από ειδικούς αισθητήρες). Παράλληλα, εργαστήρια δημιουργίας διαδραστικών μεδουσών θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους φωτεινά γλυπτά από υλικά προς ανακύκλωση, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αποτελεί το μεγαλύτερο interactive installation που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Athens Digital Art Festival.

Ψηφιακή τέχνη, VR και εργαστήρια νέων μέσων: Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, θα παρουσιαστούν έργα ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης , ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δράσεων, όπως VR προβολές , το workshop « AI in comics », εργαστήριο κινούμενης εικόνας, καθώς και εργαστήριο εισαγωγής στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής .

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, θα παρουσιαστούν , ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δράσεων, όπως , το workshop « καθώς και . IT Innovation Center της COSMOTE TELEKOM : Θα δώσει το βήμα σε startups να παρουσιάσουν τις λύσεις τους στο κοινό, ενισχύοντας την προβολή και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Οι επισκέπτες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με robots από το LAB της ομάδας IT Innovation Center.

: Θα δώσει το βήμα σε startups να παρουσιάσουν τις λύσεις τους στο κοινό, ενισχύοντας την προβολή και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Οι επισκέπτες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να από το LAB της ομάδας IT Innovation Center. Μουσική για όλους | Από DJ Opening Party μέχρι live συναυλίες: Το τριήμερο θα είναι γεμάτο και με μουσική, καθώς θα πραγματοποιηθεί DJ Opening Party με τους TIME FLIES (Παρασκευή 23/1 στις 19:00), αλλά και live συναυλίεςμε τις Σκιαδαρέσες (Σάββατο 24/1 στις 18:00) και τη Νεφέλη Φασούλη (Κυριακή 25/1 στις 18:00).

Το τριήμερο θα είναι γεμάτο και με μουσική, καθώς θα πραγματοποιηθεί DJ Opening Party με τους (Παρασκευή 23/1 στις 19:00), αλλά και live συναυλίεςμε τις (Σάββατο 24/1 στις 18:00) και τη (Κυριακή 25/1 στις 18:00). Οικογενειακές δράσεις και παιδικές παραστάσεις: Πλούσιο είναι το πρόγραμμα που απευθύνεται και σε παιδιά και γονείς, με εκπαιδευτικά προγράμματα για τις τεχνολογίες και ενέργειες ψυχαγωγίας, όπως facepainting, τη διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση «Η Σαββέρια στη χώρα των γρίφων», τη συναυλία με τα ΖΑΜΟΜΙΝΙΑ και το bubble performance «Κοσμοναύτες».

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει σταθερά καλλιτεχνικές δράσεις και δημιουργούς, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να φέρουν το κοινό πιο κοντά στην τέχνη του μέλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις δράσεις στη σελίδα Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM.