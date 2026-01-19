search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 20:09
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 18:55

Μωραΐτης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα;»

19.01.2026 18:55
nikos-moraitis

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έμμεσα τάχθηκε ενάντια στο δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαριάς Καρυστιανού τόνισε ότι «Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό».

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;
Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;
Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;», πρόσθεσε.

Ο στιχουργός διαχώρησε τη Μαρία Καρυστιανού ως μητέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και ως πολιτικό. «Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω».

Διαβάστε επίσης

«Πυρά» Δεληβοριά σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

Σάλος με τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις – «Πυρ ομαδόν» από κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Βαρυχειμωνιά με χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiriakos mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάθε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας

springsteen_nw_123
LIFESTYLE

Μπρους Σπρίνγκστιν: «Τα χώνει» άγρια σε Τραμπ και καταδικάζει τις «τακτικές της Γκεστάπο» που οδηγούν στη «δολοφονία» πολιτών

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

radev voulgaria 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 20:06
kiriakos mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάθε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας

springsteen_nw_123
LIFESTYLE

Μπρους Σπρίνγκστιν: «Τα χώνει» άγρια σε Τραμπ και καταδικάζει τις «τακτικές της Γκεστάπο» που οδηγούν στη «δολοφονία» πολιτών

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

1 / 3