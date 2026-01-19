Μωραΐτης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα;»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έμμεσα τάχθηκε ενάντια στο δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαριάς Καρυστιανού τόνισε ότι «Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό».

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;

Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;

Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;», πρόσθεσε.

Ο στιχουργός διαχώρησε τη Μαρία Καρυστιανού ως μητέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και ως πολιτικό. «Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω».

