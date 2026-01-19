Ρωσία: Θάφτηκε κάτω από το χιόνι η Καμτσάτκα – Κάτοικοι πηδούν από παράθυρα 7ου ορόφου κάνοντας… τσουλήθρα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία ολόκληρη πόλη της Ρωσίας σκεπάστηκε από τόνους χιονιού με εικόνες από την Καμτσάτκα να έχουν τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου.
Πανύψηλες πολυκατοικίες έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι και για να βγουν οι άνθρωποι από τα σπίτι τους δεν χρησιμοποιούν την πόρτα αλλά το παράθυρο του 7ου ορόφου.
Η ζωή στην χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης που έχει καλύψει τα πάντα. Χιόνια έχουν ντύσει στα λευκά την πόλη με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο για να περάσουν την ώρα τους.
Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, ενώ στην περιοχή Καμτσάτκα ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι.
Η περιοχή μετρά ήδη δύο θύματα από τον ισχυρό χιονιά, τον δριμύτερο που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία, αφού χιόνια που έπεσαν από την στέγη κτηρίου τους καταπλάκωσαν.
Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει μέχρι και τον τελευταίο όροφο του κτηρίου.
Παιδιά φαίνεται να «κάνουν τσουλήθρα» σε ένα στρώμα χιονιού τόσο ψηλό όσο μία πολυκατοικία στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, διασκεδάζοντας με τα έλκηθρα και κάνοντας σκι.
Άλλοι φαίνεται να το διασκεδάζουν πηδώντας από τα παράθυρα τους και καταλήγοντας στο «αφράτο» χιόνι.
Άλλοι κάτοικοι δεν φαίνεται να το διασκεδάσουν τόσο αφού τα αυτοκίνητά τους έχουν θαφτεί μέτρα κάτω από την επιφάνεια του χιονιού. Ένας άντρας μάλιστα φαίνεται σε βίντεο να προσπαθεί να ξεθάψει το αυτοκίνητο του το οποίο έχει βυθιστεί σε 5 μέτρα χιόνι.
Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ χιονιού 146 ετών.
Μπορεί οι εικόνες να είναι όμορφες και εντυπωσιακές, τοπικά μέσα ενημέρωσης βέβαια αναφέρουν έλλειψη τροφίμων στα καταστήματα, ενώ κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και αναγκαία φάρμακα.
