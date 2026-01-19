Το αδιέξοδο με τους αγρότες, οι καντρίλιες Ανδρουλάκη – Γερουλάνου, το ψήφισμα Δούκα, οι επαφές Τσίπρα και ο Τραμπ ως «φόβητρο» στα ελληνοτουρκικά  

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Δεν θα βγει άκρη σήμερα στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες των μπλόκων.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει να δώσει (σε οικονομικά μέτρα) κάτι περισσότερο, απ’ όσο έχει «δώσει» ήδη.

Δεν ξέρω αν όντως δεν έχει και άρα δεν μπορεί να δώσει. Φαίνεται όμως καθαρά ότι ποντάρει στην κόπωση των αγροτών (και ίσως μεγάλου μέρους της κοινωνίας) μετά από 50 μέρες κινητοποιήσεων.

Και επιπλέον αυτή τη φορά μάλλον το εννοούν ότι θα αρχίσουν να πέφτουν κλήσεις και πρόστιμα, εάν κλείσουν οι δρόμοι.

Το εάν και πώς θα κάνουν πίσω οι αγρότες είναι μάλλον το κύριο ζητούμενο της σημερινής συνάντησης και των συνελεύσεων που θα ακολουθήσουν στα μπλόκα.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα αιτήματα τα κοινοποίησαν οι αγρότες και πέτυχαν, αφενός να τους κατανοήσει η κοινωνία και αφετέρου να κερδίσουν και μερικά πράγματα.

Αν τώρα, αποσπάσουν και μέτρα θεσμικού χαρακτήρα στη σημερινή συνάντηση, αυτό θα δώσει και έναν εύσχημο τρόπο για λήξη των κινητοποιήσεων.

Αλλιώς μπλέξαμε όλοι…

Το ΠΑΣΟΚ σε αναζήτηση νέας συνταγής

Στο ΠΑΣΟΚ οφείλουν να δώσουν μία απλή απάντηση στο δρόμο προς και μέσα στο συνέδριο: Τι διαφορετικό θα πουν στον προοδευτικό κόσμο, με ποιο καινούργιο τρόπο θα απευθυνθούν στους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν να φύγει η δεξιά – με όλες τις πιθανές εκδοχές – από τη διακυβέρνηση της χώρας, ώστε να καταστούν πραγματικά η βασική εναλλακτική πρόταση στις επόμενες εκλογές.

Με τον τρόπο που έχουν πάει μέχρι τώρα, εγκλωβίστηκαν στη μάχη για τη δεύτερη θέση και πάει να ξεχαστεί ακόμα η ρητορική περί πρώτης θέσης – η πρώτη θέση έχει ήδη ξεχαστεί.

Έχουν να πουν ή να κάνουν κάτι που να τους ξεκολλήσει από τη ζώνη της β’ θέσης, που ενέχει τον κίνδυνο να μην είναι καν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ; Ή απλά θα μείνουν στο δίπολο «αυτονομία – πρόγραμμα», που μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει από μόνο του;

Όπως λένε, δεν μπορείς να περιμένεις σε ένα πείραμα τα ίδια αποτελέσματα εάν δίνεις τα ίδια δεδομένα.

Το δίλημμα του Παύλου

– Και επειδή λέμε για το συνέδριο, διάβασα τη δήλωση του Παύλου Γερουλάνου ότι χρειάζεται «εξωστρέφεια και άμεση επαφή με τους πολίτες». Δηλαδή μέχρι τώρα δεν υπήρχε «εξωστρέφεια και άμεση επαφή»; Είπε επίσης να μην γίνει το ΠΑΣΟΚ θεατής των εξελίξεων. Άρα εκτιμά ότι έτσι πάει να γίνει.

– Αυτά ακούει η Χαριλάου Τρικούπη και βάζει τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την ώρα που ο Γερουλάνος έχει προγραμματίσει εκδήλωση για την κοπή πίτας – την Τρίτη το απόγευμα και τα δύο γεγονότα. Να δω πού θα πάνε όσοι θέλουν να πάνε και στα δύο…

Βέβαια ο Γερουλάνος απέκλεισε και κάθε διάλογο στην κεντροαριστερά, ενώ αποφεύγει και την πρόταση Δούκα για συνεδριακό ψήφισμα «όχι συνεργασία με τη δεξιά». Σαν να υιοθετεί τη γραμμή Ανδρουλάκη σε αυτά τα σημεία.

Ψήφισμα από Δούκα

Ο Χάρης Δούκας δεν πρόκειται να κάνει πίσω πάντως από την πρότασή του για ψήφισμα στο συνέδριο, κατά της συνεργασίας με τη δεξιά. Θεωρεί ότι η «καταχνιά» που έχει ξεσηκώσει κυρίως η παρουσία και ο τρόπος που πολιτεύεται η Άννα Διαμαντοπούλου κυρίως, δημιουργεί την εντύπωση πως το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται την… καβάτζα της συγκυβέρνησης με τον Μητσοτάκη και αυτό αποτρέπει οποιαδήποτε δημοσκοπική άνοδο.

Σου λέει ο άλλος, αν είναι να πάω με το Μητσοτάκη, πάω κατευθείαν…

Η απώλεια της δεύτερης θέσης δημιουργεί συνθήκες… λεηλασίας

Με τη διαφαινόμενη είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό πεδίο – πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι κάνουν κόμματα σύντομα, εκεί γύρω στον Μάρτιο – η δεύτερη θέση είναι εντελώς αμφίβολη για το ΠΑΣΟΚ.

Τι σημαίνει αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη επισήμανση;

Σημαίνει ότι εάν είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στις εκλογές, θα έχει την πολιτική ευχέρεια να πει όχι στην πρόταση για συγκυβέρνηση που θα του απευθύνει πιθανότατα ο Μητσοτάκης. Διότι ως δεύτερο κόμμα, έχει τη δυνατότητα να αντέξει κάπως την πίεση του Μητσοτάκη, αλλά και την προσδοκία ότι το ίδιο θα «πιέσει» αυτά που ακολουθούν, διότι αναδεικνύεται ως ο «άλλος πόλος».

Εάν όμως είναι τρίτο ή τέταρτο, τότε θα είναι το πρώτο υποψήφιο κόμμα που θα δεχθεί πίεση και από τον Μητσοτάκη και από όποιο κόμμα αναδειχθεί δεύτερο – Τσίπρας ή Καρυστιανού.

Άρα, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αναγκαστεί και να προτιμήσει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, υπό τον κίνδυνο ότι σε δεύτερες εκλογές θα λεηλατηθεί.

Δύσκολη άσκηση…

Ο Μάρτιος ως ορόσημο και οι επαφές με Πασόκους

Από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας διαμήνυσε το Σάββατο ότι το νέο κόμμα ετοιμάζεται.

Έχοντας δίπλα του δύο στελέχη, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ: Τον Αντώνη Σαουλίδη και την Κατερίνα Σπυροπούλου.

Να προσθέσω από το ρεπορτάζ και δύο στοιχεία, έτσι για μπόνους. Το πρώτο είναι ότι το κόμμα αναμένεται προς τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες.

Και το δεύτερο ότι ο πρόεδρος Αλέξης μιλάει και με άλλα στελέχη (όχι μόνο πρώην) του ΠΑΣΟΚ. Με στελέχη «έκπληξη», όπως λένε κάποιες πηγές. Ήτοι, όχι με στελέχη που μπορεί να περιμένει κανείς. Αλλά και με παράγοντες που δεν έχουν δώσει… δικαιώματα μέχρι τώρα!

Ο φόβος του Τραμπ οδηγεί στην ηρεμία τα ελληνοτουρκικά

Σας είχα ενημερώσει έγκαιρα ότι «ψήνεται» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, στο πλαίσιο συνεδρίασης του ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα.

Η κινητικότητα επιβεβαιώνεται και όλα δείχνουν πως όλα αυτά θα προκύψουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είναι σε συνεχή επικοινωνία, ώστε να βρεθούν οι ακριβείς και τα βασικά σημεία της ατζέντας – σε αυτό υπάρχουν ακόμα τριβές, αλλά έτσι γίνεται πάντα.

Από τη διπλωματική συζήτηση που γίνεται σχετικά με το γιατί οι δύο πλευρές αποφάσισαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις και μάλιστα ακριβώς την ώρα που διαμορφωνόταν η εικόνα πως τελειώνει η φάση των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο, κατάλαβα το εξής: Καμία χώρα και ουδείς εκ των Μητσοτάκη και Ερντογάν δεν επιθυμεί να προκληθεί τέτοια ένταση και να δοθεί η παραμικρή αφορμή να «παρέμβει» ο Τραμπ στα ελληνοτουρκικά. Έτσι όπως πάει το πράγμα με τον Αμερικανό πρόεδρο, καλό είναι, σκέφτηκαν, να μην έχει κανείς πολλά πολλά μαζί του…

Πατέρας και γιος σε διαφορετικά γήπεδα

Ο πατέρας διαπρέπει στον επιχειρηματικό στίβο, ο γιος επιχειρεί να διαπρέψει στον αθλητικό. Και κάπως έτσι, το επώνυμο «Νεμπής» ακούστηκε αυτές τις μέρες όχι για τηλεπικοινωνίες και διοικήσεις, αλλά για ποδόσφαιρο και ντεμπούτο με χειροκρότημα.

Γιατί ο λόγος δεν είναι για τον επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστα Νεμπή, αλλά για τον γιο του, Ιάσωνα, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού στον προημιτελικό Κυπέλλου απέναντι στον Άρη. Μπήκε στο 90’ και οι «πράσινοι» τον υποδέχθηκαν ζεστά, δείχνοντας ότι βλέπουν σε αυτόν κάτι παραπάνω από μια απλή αλλαγή των καθυστερήσεων. Το ντεμπούτο, άλλωστε, είναι πάντα ένα σήμα: σε τέτοια ματς, δύσκολα δίνεις λεπτά χωρίς λόγο.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται από το «βιογραφικό» του νεαρού. Πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε πορεία στις μικρές ηλικίες στην Κροατία: ξεκίνησε από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και συνέχισε στη Ντινάμο, με εντυπωσιακή παραγωγικότητα σε βάθος τετραετίας και με πληροφορίες ότι υπήρξε ακόμη και κρούση ενδιαφέροντος για να φορέσει τα κροατικά χρώματα. Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι παράξενο που στην Κ19 του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει και φέτος μετρά έξι γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2024 ο Παναθηναϊκός απέσπασε την υπογραφή του, σε μια κίνηση που τότε δεν έκανε μεγάλο θόρυβο, αλλά τώρα «διαβάζεται» αλλιώς, καθώς ο Ιάσωνας μπήκε ήδη στο κάδρο της πρώτης ομάδας. Στα παρασκήνια, βέβαια, πάντα θα υπάρχει η γνωστή αθηναϊκή διάθεση να κολλήσει το ποδόσφαιρο με τα μεγάλα ονόματα. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πιο απλή και πιο σκληρή: στο χορτάρι το επίθετο δεν αρκεί.

Το στοίχημα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Το χειροκρότημα στο ντεμπούτο είναι η αρχή, όχι η απόδειξη. Η συνέχεια θα κριθεί σε προπονήσεις, επιλογές προπονητή και – κυρίως – σε γκολ και σταθερές εμφανίσεις. Και εκεί, όσο «βαρύ» κι αν είναι ένα επώνυμο, η μπάλα δεν κάνει χάρες.

