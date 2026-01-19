Τραγωδία στην Αχαΐα: Μόλις 16 ετών ο οδηγός που σκοτώθηκε στο τροχαίο τα ξημερώματα

Μόλςι 16 ετών ήταν ο οδηγός που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο σήμερα τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας με αποτέλεσμα ο ανήλικος οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως αναφέρει το tempo24 το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος κατέληξε σε χωράφι.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

