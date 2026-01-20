search
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

20.01.2026 13:30

Κλιματική αλλαγή: Οι πιγκουίνοι γεννούν όλο και νωρίτερα

20.01.2026 13:30
pinguinos

Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής αλλάζουν δραστικά την περίοδο αναπαραγωγής τους, πιθανότατα ως αντίδραση στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με δεκαετή έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τρία είδη — οι Adélie, chinstrap και gentoo — ξεκινούν πλέον την αναπαραγωγή τους έως και τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το παρελθόν, με τους gentoo να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μετατόπιση που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε πτηνό.

Η αλλαγή αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς μπορεί να μην συμπίπτει πλέον με τη διαθεσιμότητα τροφής, γεγονός που απειλεί την επιβίωση των νεοσσών. Παράλληλα, εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών για τροφή και φωλιές.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια ειδών πιγκουίνων θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρο το οικοσύστημα της Ανταρκτικής, καθώς οι παίζουν κρίσιμο ρόλο στην τροφική αλυσίδα και στη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων. Αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, η βιοποικιλότητα της περιοχής απειλείται σοβαρά μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

