Τα φύκια «καταπίνουν» τους ωκεανούς: Επεκτείνονται 13,4% ετησίως – Σε τι οφείλεται

Επιστήμονες εκπέμπουν SOS για την ανάπτυξη παχιών στρωμάτων καφέ φυκιών στους ωκεανούς.

Τα μακροφύκια επεκτείνονται 13,4% ετησίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες στον τροπικό Ατλαντικό και τον δυτικό Ειρηνικό. Η πιο δραματική αύξηση καταγράφηκε το 2008, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα.

Σε νέο άρθρο τους αναφέρουν ότι η επέκταση των μακροφύκων θα μπορούσε να κάνει τα νερά των ωκεανών πιο σκοτεινά ως συνέπεια αλλαγών στην οικολογία και τη γεωχημεία τους, αλλά και να επιταχύνει την κλιματική αλλαγή.

Αλλαγή καθεστώτος

«Σε παγκόσμια κλίμακα, φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή καθεστώτος από έναν ωκεανό φτωχό σε μακροφύκη σε έναν ωκεανό πλούσιο σε μακροφύκη», παρατήρησε ο Τσουάνμιν Χου, καθηγητής ωκεανογραφίας στο USF College of Marine Science και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Ο Χου και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν την έρευνα ως απάντηση σε αναφορές για την εξάπλωση των φυκιών στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό.

Τα μεγαλύτερα γνωστά στρώματα μακροφύκων

Η Μεγάλη Ζώνη Σαργάσσου είναι το μεγαλύτερο γνωστό στρώμα μακροφύκων. Εκτείνεται σε μία απόσταση 8.000 χλμ από τη Δυτική Αφρική μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού και αποτελείται από 5,5 τόνους μακροφύκων.

Άλλα παραδείγματα είναι ένα δακτύλιο από φύκια που καταγράφηκε από τη NASA γύρω από τα νησιά Τσάταμ στα ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας και η «κόκκινη παλίρροια» που εμφανίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα.

Η μεγαλύτερη αύξηση τόσο στα μακροφύκη όσο και στα μικροφύκη σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία, σε συνάρτηση με την επιταχυνόμενη υπερθέρμανση των ωκεανών από το 2010.

Το 2008, το 2011 και το 2012 ήταν σημεία καμπής το για τρία είδη φυκιών σε διαφορετικούς ωκεανούς. Αν και τα φύκια όπως το σάργασσο άνθισαν σε ορισμένες περιοχές, το φυτοπλαγκτόν δεν έδειξε παρόμοια αντίδραση στις αλλαγές του περιβάλλοντος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάπτυξή του είναι πιο ευαίσθητη στις μεταβολές της θερμοκρασίας και στον ευτροφισμό.

«Αν αυτό ισχύει, πιστεύουμε ότι έχει ήδη συμβεί μια αλλαγή στο καθεστώς των ωκεανογραφικών συνθηκών που ευνοεί τα μακροφύκη, η οποία θα έχει βαθιές επιπτώσεις στην επίδραση της ακτινοβολικής δύναμης στην ατμόσφαιρα και στη διαθεσιμότητα φωτός στον ωκεανό, καθώς και στην απομόνωση του άνθρακα, στη βιογεωχημεία των ωκεανών και στη σταθερότητα του ανώτερου στρώματος των ωκεανών», κατέληξαν.

