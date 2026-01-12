Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

Τα ποτάμια μπορεί να φαίνονται τόσο παλιά όσο και οι λόφοι, όμως έχουν κύκλους ζωής. Πολλά μεγαλώνουν και αφήνουν το ελικοειδές τους αποτύπωμα στο τοπίο, πριν τελικά ξεραθούν. Κάποια ποτάμια, ωστόσο, διαρκούν περισσότερο από άλλα.

Το αρχαιότερο ποτάμι στον κόσμο σήμερα

Ο νικητής είναι παλαιότερος από τους δεινόσαυρους: ο ποταμός Finke στην Αυστραλία, ή Larapinta στη γλώσσα των ιθαγενών Arrernte, έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων ετών.

Αυτό το δίκτυο ρευμάτων και καναλιών εκτείνεται σε περισσότερα από 640 χιλιόμετρα.

Οι άνυδρες συνθήκες στο κέντρο της ηπείρου σημαίνουν ότι το ποτάμι ρέει μόνο κατά διαστήματα· το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου υπάρχει ως μια αλυσίδα απομονωμένων λιμνών.

Ωστόσο, ένας συνδυασμός γεωλογικών στοιχείων επέτρεψε στους επιστήμονες να χρονολογήσουν αυτό το σύστημα στη Δεβόνια (419 έως 359 εκατομμύρια χρόνια πριν) ή την Καρβονική (359 έως 299 εκατομμύρια χρόνια πριν) περίοδο.

Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία για την αρχαία ηλικία του είναι μια γεωλογική ανωμαλία που ονομάζεται εγκάρσια αποστράγγιση, είπε ο Victor Baker, γεωμορφολόγος στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Αντί να ρέει παράλληλα με ανθεκτικές δομές πετρωμάτων, όπως ο χαλαζίτης, ο ποταμός Finke διασχίζει αυτές τις σκληρές ορυκτές σχηματίσεις καθώς περνά μέσα από τις οροσειρές MacDonnell στην κεντρική Αυστραλία.

«Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι υπήρχε μια προϋπάρχουσα αποστράγγιση που έρρεε καθώς αυτή η οροσειρά ανυψωνόταν», είπε ο Baker στο Live Science. «Ονομάζεται προγενέστερη ροή — ουσιαστικά, το ποτάμι υπήρχε πριν σχηματιστούν τα βουνά και, καθώς ο φλοιός ανυψωνόταν, το ποτάμι έκοβε προς τα κάτω».

Οι οροσειρές MacDonnell (ή Tjoritja στη γλώσσα Arrernte) σχηματίστηκαν ως μέρος της ορογένεσης Alice Springs — ενός τεκτονικού γεγονότος δημιουργίας βουνών που συνέβη πριν από 300 έως 400 εκατομμύρια χρόνια — καθιστώντας τον Finke τουλάχιστον τόσο παλιό όσο αυτά τα βουνά.

Όμως τα ποτάμια βρίσκονται συνεχώς σε μεταβολή, με κάποια να μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο και άλλα να ξεραίνονται εντελώς. Γιατί λοιπόν το σύστημα του Finke έχει διαρκέσει τόσο πολύ;

«Τα ποτάμια μπορούν να εξαφανιστούν αν μια τεράστια εισροή ιζημάτων τα κατακλύσει (π.χ. ηφαιστειακές εκρήξεις) ή αν η τοπογραφία αλλάξει τόσο δραματικά ώστε το ρέον νερό να ακολουθήσει μια νέα πορεία στο τοπίο (π.χ. προέλαση και υποχώρηση παγετώνων)», είπε η Ellen Wohl, γεωλόγος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Επιπλέον, «τα ποτάμια μπορούν να πάψουν να ρέουν λόγω κλιματικής αλλαγής και/ή ανθρώπινης καταναλωτικής χρήσης του νερού», είπε η Wohl. «Η μεγάλη διάρκεια ευνοείται από την τεκτονική σταθερότητα και την απουσία παγετώνων κατά το Πλειστόκαινο» (2,6 εκατομμύρια έως 11.700 χρόνια πριν).

Στην περίπτωση του Finke, η Αυστραλία υπήρξε ένα ασυνήθιστα σταθερό τοπίο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρισκόμενη στο μέσο της Αυστραλιανής Πλάκας, η δεν ήπειρος έχει βιώσει ουσιαστικά καμία σημαντική τεκτονική δραστηριότητα τα τελευταία αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, εξήγησε ο Baker. Κατά συνέπεια, το ποτάμιο σύστημα του Finke μπόρεσε να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σχεδόν αδιάκοπα για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του.

Αν ο Finke κάποτε ξεραθεί, ο δεύτερος στη σειρά μπορεί να είναι ο New River, ο οποίος σήμερα είναι περίπου 300 εκατομμυρίων ετών και διασχίζει τη Βιρτζίνια, τη Δυτική Βιρτζίνια και τη Βόρεια Καρολίνα.

Διαβάστε επίσης:

Κόλαση λάβας από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (Video)

Επίμονη αρκούδα 250 κιλών αρνιόταν πεισματικά να φύγει από σπίτι – Ο… περίεργος τρόπος που την απομάκρυναν (Video)

Σπάνια δίδυμα γοριλάκια γεννήθηκαν στο παλιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής