Σπάνια δίδυμα γοριλάκια γεννήθηκαν στο παλιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής

Δίδυμα γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κονγκό, γεγονός σπάνιο για τα απειλούμενα αυτά θηλαστικά, σύμφωνα με τους οικολόγους του Εθνικού Πάρκου Βιρούνγκα.

Μητέρα είναι η 22χρονη Μαφούκο, που είναι καλά στην υγεία της, όπως και τα δίδυμα αρσενικά γοριλάκια της.

Το Βιρούνγκα, που βρίσκεται σε μια περιοχή της ΛΔ Κονγκό με συχνές συγκρούσεις, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Αφρικής και ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια για να προστατεύει τους ορεινούς γορίλες, από τους οποίους έχουν απομείνει λιγότεροι από 1.100 στη φύση.

Οι ορεινοί γορίλες βρίσκονται μόνο στο Βιρούνγκα και σε εθνικά πάρκα πέρα από τα σύνορα, στη Ρουάντα και την Ουγκάντα.

Η τελευταία φορά που γεννήθηκαν δίδυμοι γορίλες στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η ίδια η Μαφούκο είχε γεννήσει δίδυμα το 2016, αλλά και τα δύο πέθαναν μέσα σε μία εβδομάδα.

Photo: Virunga National Park

Οι νεαροί γορίλες εξαρτώνται πλήρως από τις μητέρες τους για φροντίδα και μεταφορά – και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε ένα συχνά επικίνδυνο περιβάλλον, όπου δρουν λαθροθήρες και πολλές ένοπλες ομάδες.

Οι αρχές του πάρκου αναφέρουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης και προστασίας για να διασφαλιστεί η επιβίωση των διδύμων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου.

Η εγκυμοσύνη ενός θηλυκού γορίλα διαρκεί περίπου οκτώμισι μήνες και τα θηλυκά συνήθως γεννούν ένα μικρό κάθε τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τους οικολόγους του Βιρούνγκα, η Μαφούκο έχει και η ίδια μια αξιοσημείωτη ιστορία επιβίωσης.

Γεννημένη το 2003 στην οικογένεια Καμπιρίζι, έχασε τη μητέρα της από ένοπλους επιτιθέμενους όταν ήταν τεσσάρων ετών.

Εντάχθηκε στην οικογένεια Μπαγκένι όταν ήταν 10 ετών και μέχρι σήμερα έχει μείνει έγκυος και έχει γεννήσει πέντε φορές.

Οι οικολόγοι στο Βιρούνγκα, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, αναφέρουν ότι τα τελευταία της μικρά αποτελούν σημαντική ενίσχυση για τις προσπάθειες προστασίας του απειλούμενου είδους.

