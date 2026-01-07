Εντυπωσιακό θέαμα: Η γιγαντιαία μέδουσα – «φάντασμα» κατεγράφη σε ένα σπάνιο βίντεο

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα ήρθαν επιστήμονες του Schmidt Ocean Institute, οι οποίοι κατέγραψαν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο τη γιγαντιαία μέδουσα – «φάντασμα», με την επίσημη ονομασία Stygiomedusa gigantea.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο clip, αφού η εν λόγω μέδουσα έχει κινηματογραφηθεί μόλις 12 φορές παγκοσμίως.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Stygiomedusa gigantea καταγράφεται από τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο, που χρησιμοποιήθηκε για την εξερεύνηση του υποθαλάσσιου φαραγγιού Colorado–Rawson, ανοιχτά των ακτών της Αργεντινής.

Ελάχιστες οι πληροφορίες για την Stygiomedusa gigantea

Οι ερευνητές εντόπισαν τη γιγαντιαία μέδουσα, η ύπαρξη της οποίας έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 1899, σε βάθος 253 μέτρων.

Το εντυπωσιακό αυτό είδος διαθέτει πλοκάμια που μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 μέτρα σε μήκος, ενώ το κύριο σώμα της φτάνει σε διάμετρο πάνω από ένα μέτρο.

Η Stygiomedusa gigantea ζει από την επιφάνεια του νερού έως και σε βάθη σχεδόν 6.700 μέτρων, και συνήθως παραμένει εκεί όπου το φως του ήλιου σπανίως φτάνει.

ROV pilots filmed this giant phantom jelly, or Stygiomedusa gigantea, at 253 meters during an ROV descent to explore the Colorado-Rawson submarine canyon wall. #ArgentinianDeepSeeps pic.twitter.com/80tq5JYOTz — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) January 2, 2026

Στο βίντεο, η μέδουσα φωτίζεται από τα φώτα του υποβρυχίου και φαίνεται να κινείται αργά προς τα κάτω, ενώ μικρά ψάρια κολυμπούν γύρω της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα τέσσερα μακριά «πλοκάμια-στόματα», τα οποία οι επιστήμονες πιστεύουν ότι χρησιμοποιούνται για να πιάνει τη λεία της.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γιγάντια μέδουσα απαντάται σε όλους τους ωκεανούς, με εξαίρεση την Αρκτική. Θεωρείται ότι τρέφεται με πλαγκτόν και μικρά ψάρια, ωστόσο ελάχιστα είναι γνωστά για τον τρόπο επιβίωσής της.

Από την πρώτη της εμφάνιση μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί μόλις περίπου 100 φορές, και εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ασπόνδυλους θηρευτές των βαθέων υδάτων.

Διαβάστε επίσης:

«Ζεστάθηκε» η Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα

Climatebook: Δεύτερο θερμότερο έτος το 2025 για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς