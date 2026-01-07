search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 15:09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

07.01.2026 13:46

«Ζεστάθηκε» η Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα

07.01.2026 13:46
norvigia

Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Νορβηγία, με το καλοκαίρι να καταγράφει έναν έντονο καύσωνα και την αρχή του χειμώνα, που έφθασε με καθυστέρηση, να είναι ασυνήθιστα ήπια, ανακοίνωσε σήμερα το νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Σε μια άλλη ένδειξη της απορρύθμισης του κλίματος που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, το θερμόμετρο έφθασε τους 4 βαθμούς Κελσίου στις 22 Δεκεμβρίου στο Λονγκιαρμπίεν, κύρια πόλη του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ στην Αρκτική, πιο πάνω απ΄ό,τι στη Σεβίλη (3 βαθμοί Κελσίου) ή την Άγκυρα (1 βαθμός Κελσίου) εκείνη την ημέρα.

«Είναι μία χρονιά ρεκόρ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χανς Όλαφ Χάιγκεν, κλιματολόγος στο νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

«Πολλές περιοχές στη Νορβηγία έζησαν ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, με έναν έντονο καύσωνα τον Ιούλιο. Αυτό έχει βέβαια αντίκτυπο στο σύνολο του έτους, και έχουμε επίσης παρατηρήσει, πριν από τα Χριστούγεννα, ένα σχετικά ήπιο τέλος φθινοπώρου και ήπιες αρχές χειμώνα», πρόσθεσε.

Σε εθνικό επίπεδο, οι θερμοκρασίες το περασμένο έτος ήταν 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από το κανονικό (δηλ. τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε την περίοδο 1991-2020) και 2,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο (1871-1900), σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

«Περιμένουμε πως οι θερμοκρασίες που ζήσαμε το 2025 θα γίνουν πιο συχνές στο μέλλον», υπογράμμισε η Αμαλί Σκάλεβαγκ, μια άλλη ερευνήτρια του Ινστιτούτου, που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μεγάλο μέρος της Βόρειας Ευρώπης έζησε έναν ασυνήθιστα έντονο καύσωνα τον Ιούλιο μέχρι του σημείου να παρεμποδιστούν οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης στη νοτιοανατολική Φινλανδία και να αναγκαστούν οι φινλανδικοί δήμοι να μετατρέψουν τις πίστες πατινάζ σε νησίδες δροσιάς για το κοινό.

Τον περασμένο μήνα, πολλές περιοχές της Νορβηγίας γιόρτασαν την παραμονή των Χριστουγέννων χωρίς χιόνι, όπως το Όσλο και το Τρόντχαϊμ, αρκετά πιο βόρεια, όπου οι κάτοικοι μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές 6 βαθμών Κελσίου εκείνη τη νύχτα.

Στην άλλη πλευρά της Βόρειας Θάλασσας, το 2025 ήταν και για τη Βρετανία το πιο ζεστό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office).

