search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:28
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 14:38

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

01.01.2026 14:38
kafsonas_2307_1920-1080_new

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα διαρκείας τον Ιούλιο, αλλά και μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ήπειρο και Ιόνιο, αποτελούν κάποια από τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του 2025.

Στην καιρική ανασκόπηση του 2025, που επιμελήθηκε και ανέλυσε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ΜΕΤΕΟ, αποτελούμενη από τους Κ. Λαγουβάρδο, Β. Κοτρώνη, Χ. Πετρόπουλο και Γ. Κύρο και δημοσιεύει σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι 9 στους 12 μήνες μέσα στο 2025 κατέγραψαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη Σκάλα Μεσσηνίας στις 25 Ιουλίου 2025, όπου το θερμόμετρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, άγγιξε τους 45.8 βαθμούς.

Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, το 2025 ήταν μία χρονιά με υψηλές θερμοκρασίες, με το καλοκαίρι να αποτελεί το τρίτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα (2024 ήταν το θερμότερο, ενώ ακολουθεί το 2012 με πολύ μικρή διαφορά από το 2025).

Σημαντικό στοιχείο, όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος, είναι ότι τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία καλοκαίρια και συγκεκριμένα κατά τις χρονιές 2021, 2023, 2024 και 2025 έχουν σημειωθεί καύσωνες μεγάλης διάρκειας, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά.

«Το 2021, 2023, 2024 και το 2025 είχαμε τα καλοκαίρια καύσωνες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή, πάνω από 9-10 μέρες, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ υπό την έννοια να είναι τόσοι πολλοί μαζεμένοι χρονικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, ενώ τα χαμηλότερα στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια από τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους ήταν τα εξής:

  • 45.8 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025.
  • -11.8 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.
  • -16.3 βαθμοί Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Χ/Κ Καιμακτσαλάν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • 326 χιλιοστά το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας.
  • 2202 χιλιοστά ετήσιο ύψος βροχής στην Πετάλεια Κέρκυρας.
  • Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο στην ιστορία της χώρας.

Σε Σκάλα Μεσσηνίας, Αμφιλοχία και Τραγάνα Φθιώτιδας σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τον μήνα Ιούλιο, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στο Οχυρό Δράμας, Μαυρολιθάρι Φωκίδας και Νέο Καύκασο Φλώρινας.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.

Όσον αφορά στα ετήσια ύψη βροχόπτωσης κατά το 2025, τα μεγαλύτερα σημειώθηκαν στην Πετάλεια Κέρκυρας, στα Θεοδώριανα και στα Λεπιανά Άρτας, ενώ τα χαμηλότερα σε Ανάφη, Ίο και Σχοινούσα.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι 12 μήνες του έτους, σύμφωνα με την ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ΜΕΤΕΟ είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

* Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

* Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

* Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.

* Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

* Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.

* Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται, επίσης, ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).

* Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

* Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.

* Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

* Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

* Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

* Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Το αστρονομικό 2026: Η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη έπειτα από 27 χρόνια

Ερευνητές εκπέμπουν SOS: Ρωγμές απειλούν των «Παγετώνα της Αποκάλυψης» – Καταστροφικές οι συνέπειες αν δεν επιβραδυνθεί το λιώσιμο

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες εξαφανίζονται από τη Μεσόγειο – Η παράνομη αλιεία και η πώλησή τους σε ψαραγορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:18
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

1 / 3