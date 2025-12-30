Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες εξαφανίζονται από τη Μεσόγειο – Η παράνομη αλιεία και η πώλησή τους σε ψαραγορές

Παράνομη αλιεία, πώληση σε αγορές της Βόρειας Αφρικής και υπεραλίευση, οδηγούν στην εξαφάνιση τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες της Μεσογείου.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από έρευνα Αμερικανών επιστημόνων, σε συνεργασία με τη βρετανική οργάνωση Blue Marine Foundation, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο Θάλασσα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης.

Η βασική αιτία της δραματικής μείωσης των πληθυσμών τους είναι η εντατική και συχνά παράνομη αλιεία, καθώς και η πώληση προστατευόμενων ειδών σε αγορές ψαριών της Βόρειας Αφρικής.

Ο James Glancy από το Blue Marine επισκέφθηκε αγορές ψαριών στην Τυνησία το 2023 και ανακάλυψε ότι πωλούνταν προστατευόμενοι καρχαρίες – Photo: James Glancy/Blue Marine

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν ένα από περισσότερα από 20 είδη καρχαριών της Μεσογείου που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόνο μέσα στο 2025 τουλάχιστον 40 μεγάλοι λευκοί καρχαρίες σκοτώθηκαν κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Αφρικής. Παρακολουθώντας λιμάνια και αγορές ψαριών, εντόπισαν προστατευόμενα είδη να εκφορτώνονται και να προσφέρονται προς πώληση.

Ο επικεφαλής της έρευνας, δρ. Francesco Ferretti από το πανεπιστήμιο Virginia Tech, τονίζει ότι οι πληθυσμοί των καρχαριών στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της εντατικοποίησης της βιομηχανικής αλιείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μεσόγειος είναι από τις πιο έντονα αλιευμένες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξαφάνισης των λευκών καρχαριών στο άμεσο μέλλον. Ο πληθυσμός τους έχει πλέον χαρακτηριστεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύων» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Η ερευνητική ομάδα εργάστηκε στο Στενό της Σικελίας, μια περιοχή που θεωρείται «τελευταίο προπύργιο» για αρκετά απειλούμενα είδη καρχαριών. Στόχος τους ήταν να εντοπίσουν λευκούς καρχαρίες και να τοποθετήσουν δορυφορικούς πομπούς παρακολούθησης, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στη Μεσόγειο.

Photo: Virginia Tech/Blue Marine

Παρά τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων δολώματος, υποβρύχιων καμερών και αναλύσεων DNA, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν λευκό καρχαρία, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρή υποβάθμιση του οικοσυστήματος.

Οι διεθνείς κανονισμοί απαγορεύουν την αλίευση, μεταφορά και πώληση 24 απειλούμενων ειδών καρχαριών, ωστόσο η εφαρμογή τους διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε φτωχές κοινότητες της Βόρειας Αφρικής οι αλιείς συχνά έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα ανάμεσα στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και στην κάλυψη των βασικών αναγκών των οικογενειών τους.

(Με πληροφορίες από BBC)

