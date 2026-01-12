search
12.01.2026 11:46

Κόλαση λάβας από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (Video)

12.01.2026 11:46
Kilauea-ifaisteio
Photo: AP / United States Geological Survey

Το Κιλαουέα, ένα από τα ενεργότερα ηφαίστεια του πλανήτη, «ξύπνησε» ξανά τη νύχτα της Κυριακής, εκτοξεύοντας σιντριβάνια λάβας σε σχήμα θόλου σε ύψος 15 μέτρων.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στη Χαβάη, «γέμισε» με ποτάμια λάβας στις πλαγίες του, σε ένα συγκλονιστικό θεάμα.

Το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο πορτοκαλί επίπεδο παρατήρησης (WATCH) από τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) , με όλη τη δραστηριότητα να περιορίζεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

