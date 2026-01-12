Κόλαση λάβας από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (Video)

Το Κιλαουέα, ένα από τα ενεργότερα ηφαίστεια του πλανήτη, «ξύπνησε» ξανά τη νύχτα της Κυριακής, εκτοξεύοντας σιντριβάνια λάβας σε σχήμα θόλου σε ύψος 15 μέτρων.



Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στη Χαβάη, «γέμισε» με ποτάμια λάβας στις πλαγίες του, σε ένα συγκλονιστικό θεάμα.

Το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο πορτοκαλί επίπεδο παρατήρησης (WATCH) από τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) , με όλη τη δραστηριότητα να περιορίζεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Διαβάστε επίσης:

Επίμονη αρκούδα 250 κιλών αρνιόταν πεισματικά να φύγει από σπίτι – Ο… περίεργος τρόπος που την απομάκρυναν (Video)

Σπάνια δίδυμα γοριλάκια γεννήθηκαν στο παλιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής

«Ζεστάθηκε» η Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα